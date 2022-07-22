Законы и постановление, которые заработают с августа 2022 года

Перенос срока для подачи исправленной бухотчетности.

Согласно Статье 18 Закона о бухгалтерском учете от 06.12.2011№ 402-ФЗ налогоплательщик может представить в ГИР БО исправленную бухгалтерскую отчетность в случаях, если в уже сданных отчетах были допущены ошибки. Законом установлен крайний срок - 31 июля года, следующего за отчетным.

ФНС выпустила письмо от 05.07.2022 № ЗГ-3-1/7051@ с комментарием о переносе крайней даты представления исправленной бух отчетности с ссылкой на 88 пункт Положения по ведению бухучета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, в случае, когда дата сдачи отчетов приходится на выходной день. Таким образом, крайний срок подачи исправленной бух отчетности за 2021 год в ГИР БО переносится с 31 июля на 1августа 2022 года.

Расширен перечень сведений, которые не будут признаваться налоговой тайной.

Если ИФНС предоставляет кому-то сведения о налогоплательщике с его согласия, то это не будет считаться разглашением налоговой тайны. Соответствующий закон с поправками в статью 102 Налогового кодекса принят. Изменения вступят в силу 1 августа 2022 года.

Согласно пункту 1 статьи 102 НК РФ, любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением перечисленных в указанном пункте, составляют налоговую тайну.

Согласно комментируемым поправкам, не будет считаться разглашением налоговой тайны передача сведений о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия (даже если эти сведения изначально составляли налоговую тайну). Такое согласие налогоплательщик может дать в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Согласие нужно будет послать в инспекцию в электронном виде.

Электронный формат согласия, а также порядок предоставления иным лицам сведений, составляющих налоговую тайну, утвердит ФНС.

К налоговой тайне не относятся, в частности, сведения о налоговой задолженности потенциального контрагента, его доходах и расходах, о совершенных им налоговых правонарушениях и уплаченных налогах. Также можно узнать, платит ваш будущий бизнес-партнер НДС и применяет ли он спецрежимы.

Нововведение для самозанятых.

Согласно (закон от 28.06.2022 № 206-ФЗ) новой редакции одной из норм закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"», «граждане РФ, граждане других государств — членов Евразийского экономического союза, а также граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики вправе представить в налоговый орган заявление о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве налогоплательщика через единый портал госуслуг». Соответствующее заявление представляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи оператора единого портала. При этом фотография физического лица не представляется.

Как отмечается в пояснительной записке, дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам расширить оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Также см. «Налог на профессиональный доход в 2022 году: новые возможности для самозанятых.».

Реализация предусмотренных законом мер позволит повысить оперативность подачи в налоговый орган заявления о постановке на учет либо о снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, увеличить число физических лиц, ведущих деятельность в правовом поле, а также может привести к увеличению поступления налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Закон вступит в силу с 1 августа 2022 года.

С 1 августа изменят особенности расчета НМЦК при госзакупке одноразовых медизделий из пластика.

При приобретении пластиковых одноразовых медизделий из правительственного перечня НМЦК рассчитывают по спецметодике. С 1 августа норма, которая устанавливает это требование, утратит силу ( Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1220 "О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации").

Отметим, недавно предлагали внести корреспондирующие поправки в порядок определения НМЦК при закупках медизделий. Его действие хотели распространить на закупки одноразовых медизделий из пластика. Методику расчета цены последних планировали отменить. Также см. «Изменения в 44‑ФЗ и 223-ФЗ с 1 июля 2022 года. ».

Изменится порядок информирования организациями финансового рынка налоговых органов о клиентах.

Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 11.07.2022 № 1234 расширен перечень сведений о клиенте, являющемся налоговым резидентом иностранного государства, которые организациям финансового рынка необходимо представлять уполномоченному органу. В частности, информация о таком клиенте, являющемся физическим лицом, должна включать:

номер иностранного документа, удостоверяющего личность клиента (при его наличии у клиента);

меры, предусмотренные разделами III и IV положения, предпринятые организацией финансового рынка;

признак принадлежности к иностранному государству.

Установлено, что обязанность организации финансового рынка представить в уполномоченный орган финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, считается исполненной, если организацией финансового рынка представлена такая информация в полном объеме и в установленный срок.

Если клиент представляет информацию о том, что он и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие клиента, являются налоговыми резидентами иностранного государства, предоставляющего программу "гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции", организация финансового рынка обязана дополнительно запросить у такого клиента информацию о наличии у него и (или) лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента, иного налогового резидентства.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2022.

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