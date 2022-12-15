Какие законы вступают в силу с 1 января 2023 года.

Новый Социальный фонд России начнет работу с 1 января 2023 года.

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России (СФР), созданный в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (Федеральный закон от 14.07.2022 N 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации").

С нового года все социальные выплаты будут назначаться в одной структуре. Это упростит получение мер социальной поддержки, повысит качество услуг, сделает их более доступными и адресными.

Социальный фонд продолжит реализацию всех существующих направлений социальной поддержки, которые сегодня отнесены к компетенции двух внебюджетных фондов. Услуги при этом будут становиться доступнее, а данные нынешних и будущих пенсионеров по-прежнему будут надежно защищены. Любой человек сможет прийти в офис клиентского обслуживания Социального фонда России, чтобы в режиме "одного окна" получить услуги, которые раньше предоставляли ПФР и ФСС.

После создания нового фонда появятся и новые преимущества для граждан и для бизнеса. Для работодателей будет введен единый тариф отчислений на пенсионное и социальное страхование. Эта мера позволит в дальнейшем увеличить выплаты по беременности и родам, больничные, размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Компаниям достаточно будет направить один платеж, который будет автоматически распределяться по каждому из направлений социального страхования ( так же по теме см. «Порядок регистрации работодателей в новом социальном фонде (СФР) с 2023 года.»).

Новый МРОТ с 1 января 2023 года

Депутаты Государственной Думы приняли проект закона, которым предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц.

На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 %.

Кроме того, законопроектом предлагается изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.

Также в соответствии с поправками при расчете МРОТ не будет использоваться такой показатель, как величина медианной заработной платы.

Новое универсальное пособие на детей

Министерство труда России с 1 января 2023 года ввело универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. Чтобы получить новый вид соцподдержки, нужно обратиться с заявлением в СФР.

Выплаты по универсальному пособию предоставляются:

семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума;

нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.

Новая система начисления пособий позволит объединить все меры поддержки, существующие в России и направленные на улучшение качества жизни малоимущих граждан.

Универсальное пособие включит в себя следующие меры социальной помощи:

пособия беременным женщинам;

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

выплаты на первого ребенка до трех лет, которые предоставляются из бюджета во всех регионах;

выплаты на третьего ребенка до трех из бюджета, которые есть только в 78 регионах и предоставляются по разным правилам;

пособия на детей от трех до восьми лет, которые выплачиваются органами социальной защиты;

пособия на детей от восьми до 17 лет, которые выплачиваются Пенсионным фондом России (ПФР).

Единый налоговый платёж с 1 января 2023 года

Почти все налоги, сборы и страховые взносы компании и ИП с 2023 года будут оплачивать единым налоговым платежом (ЕНП). Для этого у них появится доступ к единому налоговому счёту (ЕНС). В итоге вместо множества платёжек на разные виды налогов всю сумму можно будет переводить разом — и это должно значительно упростить весь процесс расчётов.

Когда средства поступят на ЕНС, налоговая сама распределит деньги на основании поступивших уведомлений и отчётов от компаний и ИП (подробнее см. «Плюсы и минусы единого налогового платежа (ЕНП) с 2023 года.»).

Изменятся сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов

Единым станет не только налоговый счёт, но и срок для уплаты налогов и сборов. Ранее разные налоги вносились в разные дни. Это могло быть и 25-е, и 30-е, и 31-е число определённого месяца. Теперь это всегда 28-е число. Налоговая сама спишет нужную сумму со счёта и распределит платёж. Нововведение распространяется на страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль и налог при УСН.

Для сдачи отчётности тоже устанавливается новый срок — 25-е число.

Новая трудовая книжка

Сейчас дубликаты и вкладыши оформляют по правилам, описанным в постановлении Правительства №225 и Приказе Минтруда №69. Они будут действовать до конца 2022 года.

С 1 января 2023 эти документы будут отменены, а им на замену придет порядок, описанный в Приказе Минтруда №320.

Бланки трудовых книжек стали защищенной полиграфической продукцией уровня защиты «В». Разделы со сведениями о работе будут объемнее: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. А вот разделы с награждениями уменьшатся: семь и пять разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно.

Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца действительны и могут использоваться без ограничения срока.

Изменения в НДФЛ

С 1 января 2023 для физических лиц установлен новый срок уплаты НДФЛ в бюджет: перечислить денежные средства надо будет до 28 числа текущего месяца. При этом расчетный период, за который будет рассчитываться и перечислять налог, сдвинулся: вместо календарного месяца установлены периоды с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца.

Одновременно с изменениями по датам уплаты и расчетным периодам изменился порядок формы предоставляемой отчетности по НДФЛ. Квартальную 6-НДФЛ надо сдавать в налоговую не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую форму — до 25 февраля следующего года. Причем отчетность за 2022 год, сдаваемую в следующем году, следует отправить уже в новый срок ( более детально читайте «Что изменится в НДФЛ с 2023 года.»).

Увеличатся лимиты для сохранения УСН.

С 1 января 2023 года заработают новые лимиты по доходам для применения упрощённой системы налогообложения (УСН).

Так, на упрощёнку в 2023 году смогут перейти компании и ИП с доходом не выше 141,4 миллиона рублей за период с 1 января по 30 сентября 2022 года. В 2022 году этот лимит составлял 123,3 миллиона рублей.

Налогоплательщики, которые уже перешли на УСН, могут смело наращивать обороты, не опасаясь потерять право на спецрежим. Максимальный объём прибыли для применения УСН увеличится: