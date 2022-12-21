ЕНП (единый налоговый платеж)

Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов с 1 января 2023 года.

Чтобы получить отсрочку или рассрочку налогового платежа, нужно заявить об этом праве. Как это сделать в 2023 году смотрите ниже в статье.

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Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов с 1 января 2023 года.
Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов с 1 января 2023 года.

С 1 января 2023 года получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов станет проще благодаря введению Единого налогового счета. Налогоплательщику достаточно направить соответствующее заявление и пакет документов через личный кабинет или по телекоммуникационным каналам связи. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) будет принято уполномоченным налоговым органом в течение 10 рабочих дней.

Если возникнет необходимость уточнения представленных данных, налоговый орган может продлить срок рассмотрения заявления на 20 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

С введением ЕНС изменился и порядок представления обеспечения. Теперь залог, поручительство или банковскую гарантию можно представить в течение 30 дней после вынесения налоговой службой решения о предоставлении отсрочки (рассрочки). По старым правилам такие документы необходимо было предоставить вместе с заявлением на предоставление отсрочки (рассрочки). Кроме того, больше к заявлению не требуется прилагать копии договоров с контрагентами-дебиторами.

Для заявителей-юридических лиц с 1 января отменены требования к наличию чистых активов у организации в размере, превышающем запрашиваемую к отсрочке (рассрочке) сумму.

Также особенности ведения Единого налогового счета позволят получать отсрочку (рассрочку) по уплате задолженности по налогам, уплачиваемым налоговыми агентами (так же по теме см. «Отсрочка и рассрочка по уплате налога: кто и когда может использовать.»).

Источник.

Вадим Петров
Вадим Петров

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