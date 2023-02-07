Операции с прослеживаемыми товарами теперь отражаются в режиме реального времени

Если до 2023 года такие сведения поступали только вместе с декларацией по налогу на добавленную стоимость и отчетом об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, то теперь переход права собственности на товар отображается в режиме, приближенном к реальному времени.

Так, согласно данным от ФНС с начала 2023 года в систему прослеживаемости поступило более 63 тыс. электронных документов.

Кроме того, полученные документы при необходимости могут быть использованы в рамках мероприятий налогового контроля.

Так, в случае выявления нарушений в реквизитах прослеживаемости в квартальной отчетности, такие расхождения устраняются на основании имеющегося счета-фактуры без повторного истребования у налогоплательщика.

Тем самым дополнительно сокращается административная нагрузка на участников оборота прослеживаемых товаров.

Напоминаем, что при операциях с товаром, подлежащим прослеживаемости, выставляются электронные счет-фактура и документ об отгрузке товаров (универсальный передаточный документ).

Их форма, формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.

Выставление таких документов регулируется подпунктом «в» пункта 13 положения о национальной системе прослеживаемости, утвержденного постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108, а их направление – приказом ФНС от 08.07.2022 № ЕД-7-15/636@ (так же по теме см. «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами и обновленная декларация по НДС.»).