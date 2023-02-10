Какие законы вступят в силу с 1 марта 2023 года

Спецоценку условий труда на микропредприятиях упростят

С 1 марта 2023 года микропредприятия, работающие в определенных сферах деятельности, смогут проводить спецоценку условий труда по упрощенным правилам. Новые правила утверждены приказом Минтруда от 31.10.22 № 699н.

Для микропредприятий установят так называемый механизм самодекларирования. Суть его заключается в следующем. Для идентификации потенциально вредных или опасных производственных факторов работодатель сам, без привлечения сторонней организации, оформляет на каждое рабочее место проверочный лист (форма приведена в приложении № 1 к приказу). В этом листе нужно ответить на ряд вопросов.

Например, сообщить, применяется ли на рабочем месте оборудование, являющееся источником тепла (электрические кухонные плиты, открытое пламя печи, шкафы жарочные и т.д.); используется ли оборудование, создающее ионизирующее излучение (медицинские рентген аппараты и проч.). Результаты заполнения проверочного листа утверждает комиссия работодателя.

Если все потенциально вредные или опасные производственные факторы на рабочем месте не идентифицированы, то комиссия признает условия труда допустимыми. После этого работодатель оформляет декларацию соответствия условий труда (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к приказу).

Если в проверочном листе будет проставлена хотя бы одна отметка «да», то потенциально вредный или опасный фактор считается идентифицированным. В таком случае в отношении данного рабочего места придется провести СОУТ по общим правилам с привлечением сторонней организации.

Упрощенную СОУТ смогут применять микропредприятия определенных сфер экономики. Это, в частности, организации и ИП, основным видом деятельности которых является:

деятельность в области информационных технологий;

деятельность по операциям с недвижимым имуществом;

деятельность в области права и бухгалтерского учета;

деятельность рекламная.

Новый порядок не будет применяться, если:

должность, специальность, профессия работника дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости;

работнику полагаются гарантии и компенсации за работу с вредными, опасными условиями труда;

ранее на рабочих местах были выявлены вредные, опасные условия труда.

Изменена форма декларации о плате за НВОС

С 1 марта 2023 года декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) нужно будет сдавать по обновленной форме. Изменения в бланк отчетности внесены приказом Минприроды от 21.09.22 № 624.

Изменение формы связано с поправками, внесенными в закон от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Так, с 1 марта 2023 года данный закон будет дополнен новой статьей 51.1 о требованиях при обращении с побочными продуктами производства. Это вещества и предметы, которые образуются в производственной деятельности, но не являются целью данного производства. При этом они могут использоваться в качестве сырья или как готовая продукция. Организации и ИП будут самостоятельно относить такие вещества к отходам или побочным продуктам (на основании критериев, установленных в п. 8 – 10 ст. 51.1 закона № 7-ФЗ).

Также уточнено, что плата за НВОС будет взиматься, в том числе, за складирование побочных продуктов производства, признанных отходами (новая редакция ст. 16 закона № 7-ФЗ). Плательщиками платы за НВОС при размещении отходов являются юрлица и ИП, в деятельности которых образовались такие побочные продукты (новый п. 4.1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ).

В связи с указанными нововведениями Минприроды внесло поправки в форму декларации о плате за НВОС. В разделе «Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет» добавлены строки для указания платы за размещение, в том числе складирование побочных продуктов производства, признанных отходами. Также отчет дополнен новым разделом 3.2 «Расчет суммы платы за размещение побочных продуктов производства, признанных отходами».

Комментируемый приказ вступит в силу 1 марта 2023 года. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду сдается не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным (п. 8 ст. 16.4 закона № 7-ФЗ).

Следовательно, в период с 1 по 10 марта 2023 года декларацию о плате за НВОС за 2022 год нужно оправить по новой форме.

С 1 марта 2023 года правила оформления путевых листов изменятся

Новые правила утверждены приказом Минтранса от 28.09.22 № 390. Среди прочего, они меняют состав обязательных реквизитов путевого листа. Так, вместо сведений о собственнике транспортного средства нужно будет указывать информацию о лице, оформившем путевой лист. Еще в новых правилах уточнено, что относится к сведениям о видах сообщений и перевозок.

Как известно, официально утвержденной формы путевого листа нет. Но есть перечень реквизитов, которые нужно прописать в этом документе.

С 1 марта 2023 года в путевом листе нужно будет указывать сведения о:

сроке действия путевого листа;

лице, оформившем путевой лист;

транспортном средстве;

водителе (водителях) транспортного средства;

виде перевозки;

виде сообщения.

При необходимости собственник ТС сможет, как и сейчас, включить в путевой лист дополнительные сведения.

Так же, с 1 марта 2023 года путевые листы разрешено составлять в электронном виде (закон от 06.03.22 № 39-ФЗ). Соответственно, в новых правилах уточнено, что путевой лист должен быть оформлен на бумажном носителе или сформирован в виде электронного документа.

В случае использования электронного путевого листа водитель или перевозчик при приеме груза для перевозки должен предъявить для сверки грузоотправителю ЭПЛ или его копию на бумажном носителе.

Маркировка товаров

С 1 марта 2023 года вводится маркировка велосипедов и велосипедных рам. На данный момент порядок, сроки и правила маркировки велотоваров еще не установлены.

С 1 марта 2023 года необходимо передавать сведения о розничной реализации упакованной воды в систему маркировки. Правило распространяется на всех участников оборота. Дополнительно для предприятий сегмента HoReCa (отели, рестораны и кафе) и госучреждений с 1 декабря 2023 года появляется требование передавать в систему маркировки сведения о выводе из оборота упакованной воды.

С 1 марта 2023 года начинается обязательная регистрация никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина в системе маркировки. Участникам товарооборота будет необходимо подать заявление на регистрацию с 1 марта 2023 года и не позднее семи дней со дня осуществления оборота маркированной никотинсодержащей продукции.

1 марта 2023 года вступают в силу поправки в постановление правительства, которые приравняют маркетплейсы к участникам оборота. Маркетплейсы будут обязаны передавать сведения об обороте и выводе товаров легкой промышленности из оборота в систему маркировки.

Перемаркировка остатков обуви. Процесс перемаркировки продлится до 31 марта 2023 года. Поскольку старые коды перестанут «работать» с 1 апреля (постановление Правительства от 19.10.2022 № 1862), продавец при попытке продать неперемаркированную обувь после этой даты будет сильно рисковать. Его могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 300 000 руб. (для юрлиц) и от 5 000 до 10 000 руб. (для должностных лиц).

Перемаркировка затронет участников оборота, у которых остались нереализованные остатки, введенные в оборот до 1 июля 2020 года и зарегистрированные в упрощенном порядке. Теперь придется описывать товарные остатки по полному атрибутивному составу в каталоге маркированных товаров.

Нововведения в обучении по охране труда с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года в охране труда произойдут очередные изменения в порядке обучения, а точнее, в правилах регистрации результатов обучения. С весны работодатели, обучающие работников по вопросам охраны труда, должны вносить сведения об обучении не только в личный кабинет Минтруда, но и в три реестра.

Согласно постановлению Правительства № 2464 с 1 марта 2023 года:

работодатель проводит обучение работников требованиям охраны труда, обучение по оказанию первой помощи, обучение по использованию СИЗ после регистрации в реестре ИП и юрлиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда, при условии внесения информации о нем в личный кабинет в информационной системе охраны труда Минтруда России;

ИП или юрлица, осуществляющие деятельность по обучению своих работников, а также организации и ИП, оказывающие услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, после проведения проверки знания передают в реестр обученных лиц соответствующие сведения.

Для реализации этих положений Минтруд России организовал:

реестр ИП и юрлиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда;

проверку наличия сведений об обучении по охране труда;

личный кабинет работодателя по охране труда (Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда Минтруда России).

С 1 марта 2023 года запускается пилотный проект по предупреждению профзаболеваний работников

С 1 марта по 31 декабря 2023 года будет реализован пилотный проект по профилактике профзаболеваний работников в отдельных видах экономической деятельности. Перечень работодателей – участников проекта утвердит СФР по согласованию с Минтрансом России, Минпромторгом России и Минэнерго России (постановление Правительства от 1 февраля 2023 г. № 134).

Под пилотный проект подпадают работники, у которых по результатам медосмотра выявлены ранние признаки воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Профилактика проводится в реабилитационных центах. Продолжительность – 18 календарных дней.

Работодатели до 15 апреля должны представить в территориальные органы СФР списки работников, которым рекомендована профилактика. Заявление о финансировании расходов на профилактику подается до 1 июля, о возмещении расходов – до 1 декабря.

Финансировать будут следующие расходы:

на профилактику в реабилитационных центрах;

на дополнительный отпуск на период профилактики;

на проезд работников;

на медосмотры по результатам профилактики;

на уплату страховых взносов.

Работодателей обязали оплачивать вахтовикам проезд к месту работы

С 1 марта 2023 года доставка вахтовиков от места нахождения работодателя или пункта сбора до места проведения работ и обратно должна осуществляться за счет средств работодателя (закон от 19.12.2022 № 545-ФЗ «О внесении изменений в статьи 302 и 351-7 в Трудовой кодекс Российской Федерации»).

Как известно, работодатели должны организованно доставлять вахтовиков от места нахождения предприятия (пункта сбора) к месту работы (п. 2.5 Основных положений о вахтовом методе организации работ, утв. Секретариатом ВЦСПС и Минздравом СССР от 31.12.87 № 794/33-82). При этом оплачивать проезд (компенсировать расходы на билеты) по действующим правилам работодатели не обязаны.

Согласно принятому закону, доставку вахтовиков от места нахождения работодателя (или пункта сбора) до места работы и обратно должен осуществлять сам работодатель за счет собственных средств. Также он может компенсировать стоимость проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя (или пункта сбора). Размер и порядок компенсации устанавливаются локальным нормативным актом, коллективным или трудовым договором. Такие положения внесены в статью 302 Трудового кодекса.

Кого с 1 марта в России могут лишить его недвижимости

Согласно закону от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК» с1 марта 2023 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения как недвижимые вещи, а также закрепляют новые правила пользования недвижимым имуществом.

Принятые изменения по большей части отражают устоявшуюся судебную практику и отраслевые правила, но при этом они устанавливают два дополнительных основания для лишения собственников их недвижимого имущества, включая отдельные помещения и машино-места.

Первое основание – использование площадей не по назначению, если это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей.

Речь идёт о случаях, когда, например, в квартирах на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты. Бывает, жильё используется как мини-отели, храмы, складские помещения, фермы для птиц и животных. Это делает жизнь соседей невыносимой, нарушаются санитарно-гигиенические и противопожарные требования, установленные жилищным законодательством.

Второе основание – это бесхозяйственное содержание, которое приводит к разрушению помещения или машино-места.

Законодатель прямо закрепил в отдельной статье последствия за бесхозяйственное содержание жилья. Раньше при разбирательствах о ненадлежащем содержании имущества фигурировали только ссылки на санитарные нормы, теперь будет статья ГК. На мой взгляд, это указание на некое ужесточение практики по отношению к нерадивым собственникам. Скорее всего, суды теперь будут принимать больше решений в пользу страдающих соседей.

Сельхозземли от государства

С 1 марта 2023 года можно будут заключить договор аренды участка земли сельхозназначения, который находится в государственной или муниципальной собственности, на 5 лет без проведения торгов. Такое право даётся гражданам и КФХ, указано в законе от 14.07.2022 № 316-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .

Правительство определило, кому полагается дополнительный отпуск за особый характер работы

Отдельным категориям работников за особый характер работы полагается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 118 ТК РФ). Порядок предоставления такого отпуска должно утвердить правительство РФ.

Проект соответствующего постановления опубликован на едином портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.

Согласно статье 118 ТК РФ, перечень работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за особый характер работы, а также его срок и условия должно определить правительство РФ. Однако в настоящее время указанного перечня нет. В связи с этим многие работодатели не знают, нужно ли предоставлять дополнительный отпуск тем или иным сотрудникам. Однако в скором времени этот вопрос разрешится.

Согласно проекту постановления, в перечень лиц, которым полагается дополнительный отпуск, войдут работники:

выполняющие работу в условиях дефицита времени, при котором невозможно остановить или замедлить выполнение производственного процесса повышенной опасности;

принимающие непосредственное участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

выполняющие работу в условиях неблагоприятной экологической обстановки.

Перечень профессий (должностей), которым устанавливается дополнительный отпуск за особый характер работы, определяется коллективными или трудовыми договорами, локальными нормативными актами (ЛНА).

Продолжительность ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения, коллективного договора или ЛНА. При этом минимальная длительность отпуска составляет 7 календарных дней.

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также письменного соглашения к трудовому договору часть допотпуска, которая превышает 7 календарных дней, можно заменить денежной компенсацией. Порядок, размер и условия ее выплаты должны быть предусмотрены отраслевым (межотраслевым) соглашением, коллективным или трудовым договором.

Ожидается, что данные правила начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Водителям с неснятой судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте

С 1 марта 2023 года лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, не смогут работать водителями такси, автобусов, троллейбусов, трамваев и метро ( закон от 11.06.2022 № 155-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации»).

Комментируемый закон вводит новую статью 328.1 ТК РФ. В ней предусматриваются отдельные ограничения для водителей легкового такси, и для водителей общественного транспорта (троллейбусов, автобусов, трамваев, метро). Так, к управлению автобусами, трамваями, троллейбусами и метро, не должны допускаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость либо подвергающиеся уголовному преследованию за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Для водителей такси установлено аналогичное ограничение. Плюс дополнительно прописано, что управлять такси не вправе лица, совершившие убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (если не снята или не погашена судимость, либо человек подвергается уголовному преследованию за данные преступления).

Если иностранец устраивается водителем в указанные виды транспорта, работодатель должен потребовать у него справку об отсутствии судимости или уголовного преследования за перечисленные виды преступлений. Данная справка нужна в том случае, если кандидат на трудоустройство является гражданином Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии и при этом не является гражданином РФ. Справка должна быть выдана компетентным органом государства – члена ЕЭАС, переведена на русский язык и заверена в установленном порядке.

Что касается граждан РФ, то они не обязаны предоставлять при трудоустройстве такую справку. Но если работодатель получит от правоохранительных органов информацию о том, что его работник подвергается уголовному преследованию за указанные виды преступлений, то он будет обязан отстранить его от работы.

Кроме того, до 1 сентября 2023 года все водители, управляющие такси или общественным транспортом, должны предоставить работодателям справку об отсутствии судимости и уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим обстоятельствам. Это требование относится как к гражданам России, так и к иностранцам. При этом граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии дополнительно обязаны предъявить справку об отсутствии судимости, полученную в своей стране (с переводом на русский язык).

В случае, если работник не принесет требуемую справку, трудовой договор с ним должен быть прекращен на основании пункта 13 части первой статьи 83 ТК РФ.