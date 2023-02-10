ЕНП (единый налоговый платеж)

Неверное сальдо ЕНС: что делать

У многих организаций и ИП в личных кабинетах на сайте ФНС отражено неправильное сальдо на ЕНС либо не учтены суммы, оплаченные в декабре 2022 года.

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Неверное сальдо ЕНС: что делать
Неверное сальдо ЕНС: что делать.

В ответах на частые вопросы о ЕНС ФНС сообщает:

  • процесс актуализации сведений по налогам 2022 года завершен;

  • отражение данных 2023 года происходит в штатном режиме;

  • данные в личном кабинете обновляются в течение 1 суток.

Если вы видите, что у вас отражается неверное сальдо ЕНС на 01.01.2023, ошибку нужно исправить. Соответствующее обращение можно направить в налоговый орган с помощью сервиса «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС»:

Уточнение сальдо ЕНС.png

Если вы делали сверку в 2022 году (до перехода на ЕНП) и ваши данные с данными ФНС сходились, вероятно, это техническая ошибка. Тогда сразу направляйте обращение через сервис и подгружайте акт сверки или другие подтверждающие документы.

Если нет, то до отправки сообщения о расхождениях лучше инициировать сверку с налоговой, найти ошибки и урегулировать разногласия в процессе сверки.

Напомним, недавно ФНС сообщала, что индивидуальные сверки по ЕНС налоговые органы будут проводить до 1 марта. И в этот период они не будут принудительно взыскивать недомку (более подробно см. «До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки по ЕНС с налогоплательщиками.»).

 

Вадим Петров
Вадим Петров

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