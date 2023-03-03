Подача уведомлений о ЕНП по имущественным налогам: рекомендации от ФНС.

Так, в письме ФНС от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@ в части платежей за периоды 2023 года разъясняется следующее:

если авансы за все отчетные периоды (1-3 кварталы) 2023 года уплачиваются досрочно в 1 квартале, можно подать одно уведомление;

если организация освобождена от внутригодовых авансов по налогу, нужно сдать только одно уведомление — по налогу за 2023 год в срок до 26.02.2024 (перенос с выходного 25 февраля);

если у организации есть объекты недвижимости, облагаемые по среднегодовой стоимости, и объекты, облагаемые по кадастровой, в течение 2023 года нужно подавать уведомления по авансам на «кадастровый» налог на имущество, а по итогу 2023 года подать уведомление по «кадастровому» налогу за год.

(так же см. «Особенности применения кадастровой стоимости для уплаты земельного налога в 2023 году.»).

Что касается уведомлений по налогам 2022 года, которые нужно было перечислить до 28 февраля, то налоговики отметили, что:

при уплате в 2023 году налогов за налоговый период 2022 года в уведомлении нужно указывать только сумму налога к доплате за год (то есть разницу между налогом за год и авансами), а уплаченные до 2023 года авансы в нем отражаться не должны;

если налог за 2022 год был полностью уплачен до 01.01.2023, подавать уведомление по нему не нужно;

также не требуется сдавать уведомление, если у организации в 2022 году нет «кадастрового» имущества, а имеются только объекты, облагаемые по среднегодовой стоимости, по которым подана декларация. Если вдруг уведомление было направлено, нужно как можно быстрее сдать аннулирующее уведомление.

(так же Вам может быть интересно «Как исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах.»).