Как исправить ошибки в уведомлениях об исчисленных суммах налогов

Неправильно заполнены реквизиты

Нужно направить новое уведомление об исчисленных суммах налогов, где указать верные реквизиты по тому налогу, в отношении которого произошла ошибка.

Неправильно указана сумма

Нужно создать новое уведомление, где КПП, КБК, ОКТМО, период остаются прежними, а сумму вписать новую. По аналогии с декларациями и расчетами, новое уведомление корректирует данные в налоговой, прежнее никак отменять не нужно.

Остальные ошибки

Нужно сделать новое уведомление, где повторяются данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), сумма указывается 0, а затем новой строкой заполнить верные данные.