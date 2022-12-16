ЕНП (единый налоговый платеж)

Как исправить ошибки в уведомлениях об исчисленных суммах налогов

Что делать, елси неверно заполнены реквизиты, неправильно указана сумма и в случае других ошибок.

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Неправильно заполнены реквизиты

Нужно направить новое уведомление об исчисленных суммах налогов, где указать верные реквизиты по тому налогу, в отношении которого произошла ошибка.

Неправильно указана сумма

Нужно создать новое уведомление, где КПП, КБК, ОКТМО, период остаются прежними, а сумму вписать новую. По аналогии с декларациями и расчетами, новое уведомление корректирует данные в налоговой, прежнее никак отменять не нужно.

Остальные ошибки

Нужно сделать новое уведомление, где повторяются данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), сумма указывается 0, а затем новой строкой заполнить верные данные.

Eff_solution
Eff_solution
Директор

УСН

Декларацию по УСН за 2022 год надо будет сдавать в новые сроки. И налог платить тоже по новому сроку

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