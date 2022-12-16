Как исправить ошибки в уведомлениях об исчисленных суммах налогов

Неправильно заполнены реквизиты
Нужно направить новое уведомление об исчисленных суммах налогов, где указать верные реквизиты по тому налогу, в отношении которого произошла ошибка.
Неправильно указана сумма
Нужно создать новое уведомление, где КПП, КБК, ОКТМО, период остаются прежними, а сумму вписать новую. По аналогии с декларациями и расчетами, новое уведомление корректирует данные в налоговой, прежнее никак отменять не нужно.
Остальные ошибки
Нужно сделать новое уведомление, где повторяются данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), сумма указывается 0, а затем новой строкой заполнить верные данные.