Плохой продавец, продаёт продукты, хороший - решает проблемы

Часто ли вы думаете о том, что такое продажа?

Допустим, на кассе в супермаркете, или оплачивая счёт за ремонт в квартире. Появляется ли у вас вопрос "как это работает"? Я уверен, что да. Вряд ли сейчас есть те, кто не понимает, для чего и почему мы ежедневно совершаем покупки. С самого детства общество и прогресс говорит нам "чтобы получить то – тебе нужно это... что бы получить это – нужно делать то..." но вопрос, к которому я хотел бы подвести данную статью кроется немного глубже. Почему мир живёт так? Давайте немного подумаем вместе, зацепим частичку истории, посмотрим с вами на повседневный инструмент через ткань времени.

Как же мы пришли к такому, что каждый день мы что-то покупаем и что-то продаём?

Представьте, что вы поселенец, который ходит в леопардовой шкуре и общается не словами, а жестами и громкими звуками. У вас есть: собранные фрукты, ягоды, пара красивых камней, вулканическое стекло, ещё одна шкура леопарда, а так же копьё со сломанным наконечником. С таким то копьём скоро вас будет на себе носить леопард, а не вы его, верно? А ещё, если пройти сквозь чащу, и спуститься с горы, то у реки вы встретите соседа, и вот у того самого соседа есть наконечники, которые он из реки достал, и о булыжник заточил, а ходит он голый, наверное у него шкуры леопарда нет. И всем нам ясно, что нужно сделать, чтобы копьё было, да ещё и не одно. Нужен ДОГОВОР! Договор на обмен: вы ему шкуру – он вам наконечники. Но мы живём в 21 веке, а они нет. Связаться по телефону, сквозь пространство и время, много тысяч лет назад было невозможно.

Такой обмен шёл очень долго, первые переговоры с забитым кроликом, танцами у костра, тест драйвом шкуры. Скажем так, первая продажа Face To Face.

Примерно так и происходила первая в своём роде продажа, с дальнейшим потенциалом к торговым отношениям. Примерно так работаем и мы в настоящее время, только вместо условного копья – у нас условный завод, а вместо условной шкуры – условный продукт. И для того, чтобы этот продукт обменять на что-то нужное нам, его нужно уметь правильно и вовремя предлагать. И тот, кто делает это правильно, тот, кто знает для чего это нужно другим, тот и будет тем самым "решающим проблемы".

Но продвинемся в наше время. Сегодня мы уже и не замечаем того, что вся жизнь вокруг нас окутана продажами, мы покупаем и продаём практически всё. Начиная с цветка в горшке и заканчивая землей на Луне. Двадцать первый век, утро начинается с эфиопским кофе из Старбакс или One Price, потом мы идём на работу и продаём своё время нашим клиентам, нашему работодателю, а завершаем день с потрясающем салатом Цезарь и бокалом Кьянти, в уютном ресторане на углу, с красивой вывеской и таким любезным официантом... Который конечно не продаёт свой сервис по купленной недавно книге М. Недякина.

И все это "Мир продаж"

Он шагнул так же далеко как: медицина, добыча ископаемых, IT технологии. Рост данной индустрии наблюдается в геометрической прогрессии. Если 50 лет назад, чтобы купить вагон сахара, нужно было искать через связи завод, то теперь, при помощи устройства размером с ладонь, можно купить себе, в целом, свой собственный завод, а потом ещё и через это же устройство найти покупателя на свой продукт. Но, как всем известно, ничего идеального нет, такой агрессивный рост прогресса систем в различных сферах создаёт огромные колыхания на рынке труда. И когда очередной "специалист" говорит мне "Сынок, я уже 30 лет в этой сфере, кто и чему меня может научить?" я тихонечко хихикаю. Сегодня, для того, чтобы оставаться в игре, чтобы быть востребованным, нужно как минимум раз в год осознанно приходить к новым знаниям в своей сфере.

Возьмём механика: если он 10 лет занимался только "Жигулёвскими" двигателями, то никакой опыт не поможет ему починить двигатель современного BMW.

Именно поэтому был этот день, к нам приехал специалист, который живёт в своих инструментах, эксперт в своём деле, и эти знания он привёз нам и передал максимально доступно, будто мы были за шведским столом. Данное мероприятие позволит нам конкурировать с нашими коллегами в сфере обучения, и поможет нам расти.

Квалификация сотрудников - это важно!

Конечно, не у всех есть возможность взять и обучить свой персонал, но не поздно начать самим! А результатом будет повышение вашей ценности на рынке труда. Проинвестировав в себя два рубля, завтра вы получите пять.