Готова новая партия удостоверений и дипломов Центра обучения «Клерка»

Наши студенты такие молодцы! Они сделали это и закончили курс обучения! Поздравляем!!!

Слушатели курсов мало того что совмещают работу с обучением, но и делают письменные работы, выполняют тесты, разбираются в новой для них теме. У нас есть студентка, которая прошла уже 3 курса повышения квалификации и она просто умница! Так приятно работать с теми, кто не останавливается на достигнутом и постоянно повышает свою квалификацию.

В течении курса обучающиеся делают письменные работы и тесты, задают вопросы 24/7 в чате в Телеграм, приходят онлайн на встречу с преподавателем курса и там тоже не только слушают, но и участвуют, рассказывают свои примеры из практики и ищут пути оптимизации и улучшения бизнес-процессов своей компании.

Но, конечно же, не все так радужно и у нас есть «двоечники», которые не успевают закончить курс, письменные работы и тесты. И вот тут я как «училка» грозно напоминаю в чате о сроках, пишу «письма мелким почерком» на ящики, а аккаунт-менеджер прозванивает всех «опаздунов» и мы совместно решаем что с ними делать.

Центр обучения «Клерка» на сайте сейчас находится в рубрике Обучение.

Каждый день Центр обучения расширяется, и сегодня у нас:

По окончании курсов переподготовки выдается удостоверение.

По окончании курсов профессиональной переподготовки выдается диплом о повышении квалификации.

И удостоверения и дипломы регистрируются в ФИС ФРДО.

Когда мы делали макеты этих документов, то было много жарких споров по цвету, дизайну и даже качеству бумаги и ее размеру. Наш дизайнер-перфекционист дотошно подходил к каждому элементу, ну а мы, как обычно, просто смотрели, спорили и выбирали что нам нравится.

И вот он результат. Посмотрите, какие красивые у нас удостоверения и дипломы! Их так приятно взять в руки. А в приложении к диплому еще и стоят оценки по выполненным работам. Так что каждый обучающийся опять студент и у него есть оценки.

P.S. Пока делали фотосессию наших дипломов в офисе, оказалось много «зарящихся» на них))) Глаз да глаз за всеми)))