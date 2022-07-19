Инструкция как использовать максимально все возможности «Клерк.Премиум»

Итак, вы приобрели «Клерк. Премиум». Давайте начнем его использовать с максимальной выгодой.

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Инструкция как использовать максимально все возможности «Клерк.Премиум»

Для начала работы зайдите на https://www.klerk.ru/ и авторизуйтесь. Введите ваш логин и пароль в правом верхнем углу сайта по кнопке «Войти».

В подписку «Клерк. Премиум» входит более 40 онлайн-курсов, 330 вебинаров, статьи-разборы и безлимитные консультации. Чтобы всем этим воспользоваться сначала заходим на Клерк в рубрику слева «Обучение».

В этой рубрике Вам доступны все онлайн-курсы и вебинары.

При этом Вы можете в строке поиска найти нужный Вам вебинар или онлайн-курс по названию, теме или спикеру. Например, вам нужно все про НДС и Вы вводите в поисковую строку «НДС» и вы увидите все по этой теме.

При этом не забываем что ежемесячно в Премиум добавляется 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров, а значит коллекция пополняется. 

Идем дальше. У Вас в Премиуме есть Статьи-разборы. Возвращаемся на главную страницу Клерк и слева видим рубрику «Разборы». Заходим в нее.

В разборах также есть возможность найти необходимую Вам тему по строке Поиска. 

Также у Вас есть уникальная возможность заказать разбор и тему главному редактору Клер. Редакция Клерк сделает полный анализ этой темы и опубликует разбор. Например.

Ну и самое главное и важное что у Вас в Премиуме есть уникальная возможность получать консультации по всем темам 24/7. 

Для того чтобы задать вопрос идем на главную страницу и слева заходим в рубрику «Консультации».

Это раздел персональных консультаций и эксперты Клерка тут отвечают в режиме 24/7. Количество вопросов неограниченное. Чтобы задать вопрос надо нажать «Создать тему» и у Вас появится поле для ввода вопроса.

Пул экспертов в области налогов, учета, кадров, права и 1С ответит на любые ваши вопросы за счет разной специализации и огромного опыта. Так что задавайте вопросы смело. 

Завалите нас вопросами, мы это любим! 

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
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