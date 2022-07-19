Анонс курсов и вебинаров Клерка или что в работе у продюсера-методолога

Июль
К концу этой недели выйдет новый онлайн-курс «Практические вопросы применения ПБУ 18/02».
Автор — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР. Это ПБУ было самым сложным, пока не появился ФСБУ 25.
Однако оно и сейчас не теряет своей актуальности, так как количество разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью растет, а новый ФСБУ количество разниц только увеличил. В курсе именно эти вопросы и разберем.
Всего сделали 12 видео с лекциями и 3 теста, что позволит полностью разобраться с ПБУ 18/02.
Что интересного будет на вебинарах в июле? У нас, конечно же, каждый день идут интересные вебинары, но выделю своих «любимчиков»:
- 19 июля — НДС: готовим декларацию, разбираем новшества;
- 19 июля — Как сейчас расследуют налоговые преступления;
- 22 июля — Закрываем полугодие: на что обратить внимание по новым ФСБУ;
- 27 июля — Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022;
- 29 июля — Как увеличить прибыль через эффективную финансовую модель бизнеса.
Август
Выйдет новый курс повышения квалификации «НДС: от основ до сложных вопросов».
Автор курса — тоже Вера Сокуренко.
Название — пока рабочее, поэтому предложения еще принимаются :)
В курсе по основам пройдемся бегло, а все основное внимание будет уделено сложным вопросам. В курсе будет все от вопросов, связанных с реализацией и порядком определения налоговой базы, до новых льгот для общепита и на программы для ЭВМ, НДС по услугам в электронной форме и декларации и камеральной проверке.
Курс содержит 30 видео с лекциями, тесты, практические задания и включает в себя встречу с преподавателем - экспертом по НДС.
С 1 сентября будет действовать актуализированный профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», который утвержден Приказом Минтруда России от 09.03.2022 г. №109н.
Именно к этому знаменательному событию будет выпущен новый курс профессиональной переподготовки «Кадровик-практик». Автор — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».
В курсе, по сути, три огромных блока:
- трудовое законодательство;
- кадровое делопроизводство;
- 1С: Зарплата и управление персоналом.
Курс просто гигантский и обучение будет 2 месяца.
Также в планах на август по онлайн-курсамвыпустить:
- Уголовные налоговые дела.
- Особенности учета НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3.
Что из вебинаров интересного нас ждет? Выделю топ:
- 1 августа —На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта;
- 3 августа — Сложные аспекты ремонта основных средств;
- 4 августа —Перевод активов в Россию: новые налоговые льготы;
- 16 августа — 20 способов законной оптимизации налогов в эпоху цифрового контроля;
- 17 августа — Трудовые льготы матерям: оформление и учет.
Сентябрь
На сентябрь стоит в планах выпуск онлайн-курсов:
- ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы.
- Основные средства в 1С: Бухгалтерия 8.3.
Планы
По курсам повышения квалификации очень хочется снять:
- Бухгалтер на ОСНО.
- Начинающий бухгалтер: от нуля до отчетности.
- Курс практикующего налогового консультанта.
- Юридический минимум для бухгалтера.
Всем кому нужны курсы повышения квалификации и переподготовки, «Клерк.Премиум», обращайтесь! Все подробно расскажем и всему научим с удовольствием! Заполните форму ниже чтобы узнать все возможности подписки «Клерк.Премиум».
И поскольку многие курсы еще в черновике и с рабочими названиями, то принимаются любые предложения по названиям и темам (даже безумные). Готова осуществить любой кипиш, кроме голодовки)))