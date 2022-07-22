Образовательной лицензии Клерк 1 год

Рождение

Рождение было болезненным. Не будем комментировать как получать лицензию в нашей стране, но даже для онлайн образования надо ставить парты, вешать доску, проектор и плакаты! Ну и еще сделать кучу бумаг и пройти с ними 7 кругов ада до долгожданной лицензии. И 23 июля 2021 года Клерк получил образовательную лицензию, которая дала право осуществлять обучение по программам повышения квалификации и переподготовки кадров и выдавать удостоверения и дипломы.

Новорожденный

Как и все новорожденные, которые просто лежат и орут и что то требуют, мы прошли этот этап. С июля по декабрь создавались курсы, записывались видео и тексты, которыми наполнялась платформа. Короче новорожденный, как и положено, требовал к себе много внимания и заботы, лежал, ничего еще не мог, но уже учился и все воспринимал.

Грудничок

1 декабря были набраны первые группы и жизнь закипела. Чаты в Телеграм, вопросы 24/7, первые письменные работы, встречи потоков с преподавателями и итоговые тесты в канун нового года. В январе был сделан первый выпуск и выданы наши первые удостоверения.

А сейчас у в разделе Обучение находится:

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Детство

Мы растем и тоже учимся. И нас хвалят за первую улыбку, за первое «агу», за первый шаг.

За год прошли курсы на Клерке около 1000 человек. Не все дошли до финала и получили удостоверения и дипломы. И это тоже говорит о том что наш продукт — это реальное повышение квалификации, он требует усилий. Это реально новые знания и компетенции. И это подтверждают наши обучающиеся и хочу выделить некоторых из них.

Прошла 3 курса повышения квалификации: Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ, Исправление ошибок в учете и Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля.

Просто получить профильное среднее или высшее образование ... — этого мало. Каждые полгода (это в среднем) что-то кардинально меняется в нашем любимом законодательстве и надо быть в этом плане гибким, наша профессия многогранна и многофункциональна, особенно на малых предприятиях, где нет возможности руководителям нанять, например, кадровика. Я считаю, что нужно инвестировать в себя, т.к. рынок наших услуг очень конкурентоспособен. Даже у матерых бухгалтеров могут быть в каких-то вопросах пробелы, это не исключено. Почему я выбрала Вас, все просто: то что вы даете — актуально, применимо в работе, современно, подача материала настолько доступна в понимании, что урок осваивается сразу, приводятся реальные жизненные примеры, и что важное — нет воды. Ваши преподаватели не теоретики, а практики, что очень важно! Есть великая фраза В.И. Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться!!!», так вот, она актуальна и по сей день!

Прошла 2 курса повышения квалификации: Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения и Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ.

Квалификацию повышаем постоянно. Во-первых, все стремительно меняется, нужно быть в курсе и заботится о клиентах, во-вторых — нужно поддерживать сертификаты профбухгалтера и налогового консультанта. Почему эти курсы — на наш взгляд наиболее злободневно именно теперь. Формат обучения удобный. Получили что хотели — знания)))

Прошла курс повышения квалификации Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ.

Работаю я в разных компаниях в должности главного бухгалтера или заместителя директора по финансовым вопросам. Работаю на два города Смоленск и Москва. Повышение квалификации для меня в первую очередь повышение знаний в той сфере которую я люблю и в которой работаю. Получение самого удостоверения, бюрократический момент, для меня не важен. Клерк знаю давно, пользуюсь подпиской Премиум, полностью доверяю вашей команде и специалистам, работающим с вами. От обучения получила абсолютно все что хотела и ожидала. Прекрасный формат, и подача лекционного материала, материал давали четко и по существу. Специалисты всегда были на связи, отвечали на все вопросы, да и раздаточный материал подготовленный ими незаменим в дальнейшей работе! Всем огромное спасибо, жду новых интересных тем для дальнейшего обучения! А учитывая как быстро и кардинально меняется наше законодательство, без изучения всех изменений сейчас никак!

Прошла 2 курса повышения квалификации Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: с нуля до внедрения и Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ.

Я работаю главным бухгалтером уже более 15 лет в основном сферах строительства и производства. Так как в настоящий момент я «лечусь» от профессионального выгорания и сижу дома, я решила от обилия свободного времени повысить квалификацию с официальными «бумажками». Первое повышение квалификации было в области Управленческого учета. Сейчас делается упор на то что, главные бухгалтера должны разбираться в экономической ситуации на предприятии и не только «учитывать», но и выявлять зоны риска и определять пути сокращения издержек. Второе повышение квалификации — новые ФСБУ. Несмотря на то, что в последние лет 5 мы часто слышим, что бухгалтеров заменят машины, наши законодатели имеют безграничную фантазию в создании новых отчетов, стандартов, указаний и прочим интересностей. О новых ФСБУ хочется сказать только одно — бухгалтера должны обладать уникальным даром предвидения. Ну, а почему Клерк? Да, я просто подписана на него вот уже... лет 15 :)Мое пожелание Клерку развивать свои продукты и нести знания в массы!

Вот такие у нас выпускники. Мы ими гордимся!

Хочешь оказаться в их числе? Обращайся! Оставляй заявку ниже. Нажми кнопку Отправить.

Руководитель Центра обучения Клерк, Елена Ярушкина

P.S. Ну и так совпало что 23 июля у меня тоже ДР)))