Золото «Клерк. Премиум»

У всех пользователей «Клерк. Премиум» в личном кабинете стоит статус Премиум.

Этот статус позволяет им войти в только им доступную часть Клерка где на сегодняшний момент находится и можно смотреть без ограничения:

42 онлайн-курса ;

; 342 вебинара ;

; разборы с более чем 400 инструкций и чек листов;

с более чем 400 инструкций и чек листов; безлимитные консультации.

При этом этот набор увеличивается каждый день! Каждый день проходят вебинары и они попадают в Премиум, выходят новые разборы и появляются новые онлайн-курсы, которые отдельно просто невозможно посмотреть.

Расскажу что есть в Премиуме самое топовое.

Топ онлайн-курсов

ФСБУ 25/2018 не теряет своей актуальности и если ты хочешь научиться работать с арендой в 1С, то тебе нужен курс Учет аренды по ФСБУ 25/2018 1С.

Следующим по сложности является ПБУ 18/02, которое не теряет своей актуальности в связи с введением новых ФСБУ, которые только увеличили разницы между БУ и НУ их надо отражать как постоянные и временные. А разобраться поможет курс Практические вопросы применения ПБУ 18/02.

Если уже назрела необходимость внедрения и постановки в организации управленческого учета, а знаний как это делать не хватает, то тебе на курс Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП.

Ну и не теряет своей актуальности дробление бизнеса и как это сделать максимально безопасно расскажут на курсе Безопасное дробление бизнеса в 2022 году.

Мне вот всегда не хватает навыков работы с Excel и я постоянно подсматриваю формулы и ищу ответ как настроить таблицу. Если ты такой же как я, то настоятельно рекомендую пройти вот этот курс Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком. Курс реально подтягивает знания Excel.

Не обошли стороной и оформление кадровых документов, которыми сейчас занимаются и кадровики и бухгалтера. Для этого сделали курс Все о кадровом учете: учимся составлять кадровые документы без ошибок.

Если есть необходимость еще начать новый бизнес и надо выбрать налоговый режим, то онлайн-курс Как выбрать налоговый режим и форму бизнеса. Сравниваем ИП, самозанятых и ООО.

Ну и один из лучших курсов, нужных любому бухгалтеру и кадровику 1С: Зарплата и управление персоналом: мануал для бухгалтеров и кадровиков.

Топ вебинаров

Из вебинаров выделю всегда актуальную тему Налогового контроля ФНС и защиты от него.

И конечно всегда у налоговой много вопросов по НДС. Чтобы правильно рассчитать НДС и заполнить декларацию нужно посмотреть вебинар НДС: готовим декларацию, разбираем новшества.

Про ответственность бухгалтера тоже нельзя забывать и, значит, надо посмотреть вебинар Ответственность за нарушение договора для бухгалтера.

А все изменения в кадровом учете и отчетности разобраны на вебинаре Новости в кадровом учете и отчетности 2022: как работать без штрафов.

В кадровом учете произошло много изменений и вебинар Порядок увольнения: общий алгоритм и особенные случаи помогает разобраться как теперь правильно увольнять сотрудников.

И если Вы хотите стать Премиум пользователем Клерка, то Оставьте заявку и нажмите «отправить» — узнайте больше.

Руководитель Центра обучения Клерк, Елена Ярушкина