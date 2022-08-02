Золото «Клерк. Премиум»

«Клерк. Премиум» - это закрытая часть Клерка, которая доступна только Премиум пользователям. Откроем завесу этой части Клерка и расскажем про все самое лучшее.

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Золото «Клерк. Премиум»

У всех пользователей «Клерк. Премиум» в личном кабинете стоит статус Премиум. 

Этот статус позволяет им войти в только им доступную часть Клерка где на сегодняшний момент находится и можно смотреть без ограничения:

При этом этот набор увеличивается каждый день! Каждый день проходят вебинары и они попадают в Премиум, выходят новые разборы и появляются новые онлайн-курсы, которые отдельно просто невозможно посмотреть.

Расскажу что есть в Премиуме самое топовое.

Топ онлайн-курсов

ФСБУ 25/2018 не теряет своей актуальности и если ты хочешь научиться работать с арендой в 1С, то тебе нужен курс Учет аренды по ФСБУ 25/2018 1С.

Следующим по сложности является ПБУ 18/02, которое не теряет своей актуальности в связи с введением новых ФСБУ, которые только увеличили разницы между БУ и НУ их надо отражать как постоянные и временные. А разобраться поможет курс Практические вопросы применения ПБУ 18/02.

Если уже назрела необходимость внедрения и постановки в организации управленческого учета, а знаний как это делать не хватает, то тебе на курс Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП.

Ну и не теряет своей актуальности дробление бизнеса и как это сделать максимально безопасно расскажут на курсе Безопасное дробление бизнеса в 2022 году.

Мне вот всегда не хватает навыков работы с Excel и я постоянно подсматриваю формулы и ищу ответ как настроить таблицу. Если ты такой же как я, то настоятельно рекомендую пройти вот этот курс Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком. Курс реально подтягивает знания Excel.

Не обошли стороной и оформление кадровых документов, которыми сейчас занимаются и кадровики и бухгалтера. Для этого сделали курс Все о кадровом учете: учимся составлять кадровые документы без ошибок

Если есть необходимость еще начать новый бизнес и надо выбрать налоговый режим, то онлайн-курс Как выбрать налоговый режим и форму бизнеса. Сравниваем ИП, самозанятых и ООО

Ну и один из лучших курсов, нужных любому бухгалтеру и кадровику 1С: Зарплата и управление персоналом: мануал для бухгалтеров и кадровиков

Топ вебинаров

Из вебинаров выделю всегда актуальную тему Налогового контроля ФНС и защиты от него.

И конечно всегда у налоговой много вопросов по НДС. Чтобы правильно рассчитать НДС и заполнить декларацию нужно посмотреть вебинар НДС: готовим декларацию, разбираем новшества.

Про ответственность бухгалтера тоже нельзя забывать и, значит, надо посмотреть вебинар Ответственность за нарушение договора для бухгалтера.

А все изменения в кадровом учете и отчетности разобраны на вебинаре Новости в кадровом учете и отчетности 2022: как работать без штрафов.

В кадровом учете произошло много изменений и вебинар Порядок увольнения: общий алгоритм и особенные случаи помогает разобраться как теперь правильно увольнять сотрудников.

И если Вы хотите стать Премиум пользователем Клерка, то Оставьте заявку и нажмите «отправить» — узнайте больше.

Руководитель Центра обучения Клерк, Елена Ярушкина

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина

Золото «Клерк. Премиум»

«Клерк. Премиум» - это закрытая часть Клерка, которая доступна только Премиум пользователям. Откроем завесу этой части Клерка и расскажем про все самое лучшее.

Золото «Клерк. Премиум»
Онлайн-кассы

Фискальный накопитель для онлайн-кассы: как выбрать правильно и почему он так важен

Ни одна онлайн-касса по закону не может работать без фискального накопителя (ФН) — именно на него записываются все произведенные операции. Благодаря ему касса может бесперебойно работать в течение месяца. Мы рассказывали о нём в блоге несколько раз, но вопросы про ФН не заканчиваются. Продолжаем отвечать на них.

Фискальный накопитель для онлайн-кассы: как выбрать правильно и почему он так важен

Повышение квалификации

Новые коды доходов для исполнительного производства. Что учесть бухгалтеру при работе в 1С

На денежные средства должников в банках может быть обращено удержание, но не со всех сумм производятся такие взыскания, предусмотрены исключения. Для этого организации при переводе денежных сумм своим работникам должны указывать в платежках предусмотренные для этого коды. По данным кодам доходов произошли изменения. Рассмотрим произошедшие изменения.

Новые коды доходов для исполнительного производства. Что учесть бухгалтеру при работе в 1С

Мероприятия

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Групповой учёт однотипных основных средств в 1С

В этой публикации мы расскажем о довольно новом функционале 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 в отношении поступления и начисления амортизации при групповом учёте однотипных малоценных основных средств.

Имущественный вычет

Самозанятые не вправе претендовать на вычет при покупке квартиры. Налоговики объяснили почему

Имущественный вычет при покупке жилья могут получить лишь работники и ИП, с доходов которых в бюджет уплачивается НДФЛ. А вот самозанятые — нет. Они платят не НДФЛ, а налог на профессиональный доход.

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