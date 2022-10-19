Марафон желаний для бухгалтера

Это стандартная картина жизни любого бухгалтера. Исключения встречаются крайне редко и на них смотришь как на экзотику. И тут возникает стандартный вопрос: что делать?

Моя история

А сейчас немного в сторону — я расскажу свой опыт в этом вопросе. В том числе расскажу крамолу про себя и можете после этого закидать меня камнями. Та-да-да-дам: барабанная дробь... Я была на Марафоне желаний Елены Блиновской. Да да, я из тех миллионов, которые были на этих марафонах и после интервью Елены Блиновской Ксении Собчак стараются об этом не говорить и не признаваться. А я расскажу и скрывать ничего не буду. Потому что мне марафон помог. Помог изменить мою жизнь. Рассказываю, как все было.

Возвращаемся к нашей картине маслом: глаз дергается, ничего не успеваю, пытаюсь все совместить и объять необъятное и получается так себе. И вот в запрещенной сети наталкиваюсь на марафон и записываюсь. На марафоне проходим круг от того, что я хочу и где себя вижу через год и через 10 лет, потом этапы достижения, потом работа с ограничениями, страхами, потом баланс между сферами жизни и еще куча всего.

В конце опять возвращаемся к своим желаниям и тут самое интересное. Когда возвращаемся к своим желаниям, то отбросив ограничения, страхи и всю мишуру, оказывается что вообще хочу вовсе не того, о чем думала изначально. Мои истинные желания совсем другие. И теперь ты четко понимаешь, что ты хочешь, какие этапы и, главное, что ты это все можешь изменить здесь и сейчас.

При этом во время марафона многие начинают писать, что у них уже начинают исполняться желания. И я понимаю почему. Потому что отбросили все, что не нужно и нацелились на самое важное, начали действовать и началось все складываться. К чему это я? К тому, что именно после этого марафона моя жизнь начала резко меняться. Надо было посмотреть на это все со стороны и понять, чего именно ты хочешь и что жизнь она здесь и сейчас и проходит очень стремительно. И если тебя что то не устраивает, то все изменить можешь только ты сам.

Первый бухгалтерский марафон

Вот сейчас сдадите отчетность и переключитесь, отвлекись от этой рутины! Посмотрите на свою жизнь со стороны и подумайте в моменте: где вы, что вы и чего хотите? Прокачайте себя, прокачайте вашу жизнь и карьеру.

Мы запускаем первый бухгалтерский марафон «Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода». Ведущей нашего марафона будет бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор и автор психологических курсов Ирина Морозова. Наш марафон продлится 5 дней — с 7 по 11 ноября (уже после сдачи отчетности за 9 месяцев). Пять дней мы будем все вместе на платформе Клерк и в канале в Телеграм прокачивать себя и свои навыки, чтобы повысить свой доход и перейти на качественно иной уровень.

Удели внимание себе! Позволь себе измениться и изменить свою жизнь. Присоединяйся! Будет интересно.

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»