Ликвидация юридического лица для бухгалтера: новый курс про то, что вам надо знать и зачем

Почему ликвидация юридического лица именно для бухгалтера?

Штатный юрист имеется далеко не в каждой компании, а привлекать специалистов со стороны руководство, как обычно, не спешит. Поэтому в преддверии ликвидации большинству бухгалтеров приходится самостоятельно штудировать Гражданский кодекс и другие федеральные законы – прежде всего, «Об обществах с ограниченной ответственностью» (от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ) и «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). Также надо еще и заглянуть в устав своей компании (п. 1 ст. 57 Закона № 14-ФЗ).

Как показывает практика работы с ликвидируемыми компаниями, именно бухгалтеры выполняют значительную часть работ при осуществлении этой процедуры: составляют ликвидационные балансы, проводят сверки и готовят иные необходимые для регистрационных процедур документы.

Вероятно, многие сейчас подумают, что уж в самом-то начале процедуры бухгалтеру точно делать нечего. Решение о начале ликвидации и назначении ликвидатора принимают участники, руководителем становится ликвидатор (которым часто назначают директора), уведомлять налоговую должен опять-таки ликвидатор. Что тут бухгалтеру-то делать?

Никто не отменяет текущую деятельность бухгалтера – сдачу отчетности в налоговую и фонды, начисление и выплата заработной платы.

О заработной плате нужно отдельно сказать. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работников, увольняемых в связи с ликвидацией компании, нужно уведомить за два месяца до увольнения. Поскольку до принятия решения о ликвидации их уведомлять нелогично, это нужно сделать сразу же после его принятия.

Алгоритм получается такой:

Участники принимают решение о ликвидации и назначении ликвидатора. Ликвидатор уведомляет работников о предстоящей ликвидации и их увольнении в связи с этим. Через два месяца ликвидатор расторгает трудовые договоры с работниками. Эти два месяца работникам должна начисляться и выплачиваться заработная плата.

Далее, если у компании есть деньги на расчеты с работниками, им выплачиваются все положенные при увольнении выплаты.

Если же денег нет, работники становятся кредиторами ликвидируемой компании. Возможно, задолженность перед ними им компенсируют после реализации имущества. Если же денег не будет хватать и в этом случае, компания обязана перейти в процедуру упрощенного банкротства.

Кстати говоря, если бухгалтер еще и кадровик, то уведомление работников, скорее всего, повесят на него. Хотя должен это делать ликвидатор.

И чтобы подробно разобраться с этой процедурой, на «Клерке» появился онлайн-курс «Ликвидация юридического лица для бухгалтера», который посвящен именно процедуре ликвидации компании и тому, что нужно делать бухгалтеру при ликвидации.

Для удобства курс составлен из этапов и порядка действий. Рассмотрим следующие вопросы.

На каждом этапе отдельно проговорим, что же должен сделать бухгалтер. Не всегда это обусловлено тем, что это входит в обязанности бухгалтера, просто иногда его этим может озаботить руководство, а иногда – просто логичнее всего поручить эту обязанность именно ему.

Ликвидация часто сопряжена с такой операцией, как вывод активов. Эту часть стоит доверять только специалистам, так как самостоятельные попытки могут закончится большими штрафами и уголовными делами.

Хочешь об этом узнать подробнее? Тогда смотри онлайн-курс «Ликвидация юридического лица для бухгалтера».

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»