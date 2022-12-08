Личный бренд бухгалтера: «Клерк» рассказал Яндекс.Кью

Первое что приходит в голову: а это вообще мы про бухгалтера говорим? Вы не ошиблись? Нет, не ошиблась.

Сейчас бухгалтер это уже не пожилая женщина, постоянно пьющая чай и что то жующая как многие до сих представляют. Образ бухгалтера кардинально изменился. И сейчас бухгалтер чаще всего ухоженная, амбициозная, целеустремленная женщина, которая успевает многое: работа, дом, повышение квалификации и т.д. При этом она постоянно развивается, стремится достичь чего то нового. Ставит амбициозные цели и их достигает.

Ну а при чем тут личный бренд?

Даже для бухгалтера в найме это актуально. Почему? Личный бренд может вывести на новый уровень карьеры, заработка и самореализации.

Ну а если вы мечтаете уйти из найма, то тут уже точно надо заниматься личным брендом.

Как создать личный бренд бухгалтеру?

Сначала надо ответить себе на вопрос: зачем мне это? И если это не монетизация, то скорее всего вы это забросите очень быстро. Должна быть четкая мотивация и конкретная цель.

Ну а дальше идем последовательно:

Делаем свой личный SWOT-анализ.

Определяем целевую аудиторию. Формируем уникальное торговое предложение. Делаем аудит/ заводим соцсети, личный сайт, блоги на профессиональных ресурсах. Определяемся с внешним образом, оформлением, стилем общения и со своей личной историей. Делаем контент-план публикаций.

6. Разбираемся с таргетингом, контекстной рекламой, SEO-продвижением и другими инструментами. (Звучит как матюки, но придётся разбираться).

Ну и начинаем продвигаться с помощью онлайн и офлайн площадок где публикуем свои статьи, комментарии, издаем книги, ведем прямые эфиры, вебинары, даем интервью, проводим и участвуем в конкурсах и т.д.

Клерк и личный бренд

Блог на «Клерк» – это инструмент продвижения личного бренда. Сейчас столько актуальных тем, волнующих всех начиная от ЕНП и заканчивая декретом для мужчин. Пишите, публикуйте, обсуждайте. Ну а там уже и не за горами популярность, приглашение в качестве ведущего на вебинар и автором на курс))) Не шучу вовсе. Приглашу

Ну обо всем подробно смотри в видео. А я эту тему еще явно продолжу изучать. И появилась идея сделать такой онлайн-курс. Как вам идея? Мне нрав)))

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»