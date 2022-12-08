Зачем бухгалтеру юридические знания?

Штатный юрисконсульт есть далеко не в каждой фирме, а услуги юридических компаний многим не по карману. Поэтому составлять договоры, оформлять сделки, заниматься кадровыми вопросами и ходить в суд очень часто приходится бухгалтеру.

К тому же без определенной юридической подготовки ему довольно сложно разобраться в хитросплетениях налогового законодательства. Но даже если в компании есть юрист, это не всегда решит ее насущные проблемы. Юристов экономической направленности довольно мало, а без специальных финансовых знаний работа правоведа эффективной не будет.

Так что же должно быть тогда в арсенале бухгалтера?

В первую очередь бухгалтер должен свободно ориентироваться в российском налоговом законодательстве, постоянно следить за его изменениями.

Кроме того, он должен быть готов к возможным судебным разбирательствам с налоговой инспекцией. Наиболее часто встречающиеся споры связаны с возвратом НДС. В глазах потенциального работодателя примеры успешного разрешения подобных споров будут выглядеть серьезным профессиональным достижением.

Наконец во многих компаниях именно главные бухгалтеры берут на себя большой объем договорной работы.

Каков же юридический минимум бухгалтера?

Именно на этот вопрос и отвечает наш курс Юридический минимум для бухгалтера. Мы не будем Вас грузить всеми тонкостями юриспруденции, а дадим только самое важное и нужное о чем должен знать бухгалтер.

Вместе мы разберемся с такими вопросами как принять на работу генерального директора и как составить договор чтобы не было налоговых последствий. Разберемся с тем что такое срок исковой давности и как списать дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Также мы обязательно коснемся вопроса за что несет ответственность бухгалтер и что такое субсидиарная ответственность, а также много другого.

Мы поможем вам во всем этом разобраться, расскажем только о самом важном и разложим все по полочкам.

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»