Ну а теперь выступит начальник транспортного цеха

Новые курсы

Мы прямо бахнули и выпустили за месяц 4 курса.

Курс Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2022 году – это прямо пошаговая инструкция от поиска выгодной закупки, подготовки заявки, участия в аукционе до исполнения контракта и вопроса, как на всем этом заработать.

Вот прямо очень интересная ниша и возможность очень неплохо заработать.

Ну а если вам надоело работать в найме, то вам нужен курс Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма.

На курсе учим как комфортно работать в качестве самозанятого главбуха или переходить на следующий шаг и выстраивать свою собственную бухгалтерскую компанию. Помимо этого даем прямо шаблоны документов для работы (договоров, прайс-листов и т.д.).

Курс позволит достойно монетизировать бухгалтерский опыт, позволит уйти из найма и без проблем начать свой бизнес.

Ну впереди сдача годовой отчетности и к этому еще надо подготовиться и учесть все изменения в учете, налогах и формах отчетности.

В курсе Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация по каждому налогу и взносу (налог на прибыль, НДС, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы) собраны все изменения и, самое главное, даны примеры заполнения деклараций, которые можно скачать.

Внимание! После прохождения курса вы получите не только удостоверение о повышении квалификации, часы ИПБР, но и станете членом Сообщества профессиональных бухгалтеров.Присоединяйтесь, здесь все бухгалтеры страны!

А если вы хотите проверить свои знания, ну или хотите проверить знания своих подчиненных, то появились тесты. Сейчас сделали Тестирование по НДС.

Тесты составлены по главе 21 НДС и еще есть итоговый тест.

Марафон

Также мы провели первый бухгалтерский Марафон Как бухгалтеру прокачать карьеру. Поработали целую неделю над разными сторонами своей жизни и определились куда идти дальше. Было здорово.

Мини-курсы

А еще каждый день мы выпускает Мини- курсы на самые актуальные и злободневные темы. Вот посмотрите, например, Дела бухгалтера в декабре и Дела бухгалтера в январе. А мне лично понравился про параллельный импорт. Косметика вошла в параллельный импорт, что меня (как девочку) радует.

БухСтрим

Ну и похвастаюсь выпусками БухСтрима. Посмотрите какие у нас выпуски не просто полезные, но и красивые. Картинка стала еще лучше и качественней благодаря нашему видео-продакшену и его руководителю, который делает сейчас все видео в 4К.

Вебинары

Можно еще много рассказывать про вебинары на Клерке. Но думаю что за ними все внимательно следят, так как там сейчас все топовые темы начиная от ЕНП, ФСБУ 25/2018 и заканчивая требованиями ИФНС и защитой персональных данных.

Ну и на этом хвастаться перестаю так как надо работу работать! Планов и идей громадье! Пошла воплощать в жизнь.

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»