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Разбор шести новых ФСБУ сделали: примите и распишитесь!

Стандарты бухучета бухгалтеру надо знать как «Отче наш». Это фундамент работы. Сейчас пять новых ФСБУ уже работают и Минфин не дает нам скучать и утвердил шестой ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Новое ФСБУ мы тоже разобрали по полочкам и подготовим вас к началу его применения.

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С нового 2023 года стартует новый курс Шесть новых ФСБУ, в который вошли разборы ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Не секрет, что самым сложным из уже применяющихся ФСБУ, является конечно же ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Именно по нему у нас самое большое количество материала, рассказывают и показывают, как с ним работать в 1С сразу три эксперта.

И если вы понимаете, что ничего не понимаете, то и тут мы вам поможем. Авторы курса специально разработали таблицу для расчетов, скачивайте таблицу по аренде в Excel и делайте в ней расчеты. Также в таблице сделали выжимку всех проводок по аренде и по ПБУ 18 и все это в одном месте. Просто берите и применяйте.

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Расчеты у арендатора

Ну а если у вас еще сто – пятьсот вопросов, то добро пожаловать на консультацию к преподавателю и в чат в Телеграм, где будем отвечать в течении всего курса в режиме 24/7.

Все лекции подготовлены ведущими экспертами – практиками и о ФСБУ они вам все расскажут.

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Посмотри, кстати, первую лекцию. Разберись в шести новых ФСБУ.

Готов? Тогда идем курс! Оставляйте заявку, с вами свяжется менеджер и объяснит как попасть на курс:

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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