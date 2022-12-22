Разбор шести новых ФСБУ сделали: примите и распишитесь!

С нового 2023 года стартует новый курс Шесть новых ФСБУ, в который вошли разборы ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Не секрет, что самым сложным из уже применяющихся ФСБУ, является конечно же ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Именно по нему у нас самое большое количество материала, рассказывают и показывают, как с ним работать в 1С сразу три эксперта.

И если вы понимаете, что ничего не понимаете, то и тут мы вам поможем. Авторы курса специально разработали таблицу для расчетов, скачивайте таблицу по аренде в Excel и делайте в ней расчеты. Также в таблице сделали выжимку всех проводок по аренде и по ПБУ 18 и все это в одном месте. Просто берите и применяйте.

Расчеты у арендатора

Ну а если у вас еще сто – пятьсот вопросов, то добро пожаловать на консультацию к преподавателю и в чат в Телеграм, где будем отвечать в течении всего курса в режиме 24/7.

Все лекции подготовлены ведущими экспертами – практиками и о ФСБУ они вам все расскажут.

Посмотри, кстати, первую лекцию. Разберись в шести новых ФСБУ.

Готов? Тогда идем курс! Оставляйте заявку, с вами свяжется менеджер и объяснит как попасть на курс:

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»