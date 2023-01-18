Обучение для бухгалтеров

Чему бухгалтеры научились на Клерке: итоги года

Собрания Клерка – это просто выставка передовых достижений, на которую можно билеты продавать. Почему? Да потому что это собрание самых креативных, амбициозных и ярких представителей разных профессий от журналистов и дизайнеров и до IT-ов и продажников. И поскольку собрание прошло, то оглашаю итоги работы за год.

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Чему бухгалтеры научились на Клерке: итоги года
Фото Бориса Мальцева

Сейчас Центр обучения Клерк – это:

Анонс

На Клерке появились книги и скоро будет отдельная рубрика. Ура! Я так хотела эту рубрику чтобы она была отдельно.

Сейчас у нас уже есть три книги:

  1. Сивков Е. Бухучет и налогообложение в РФ: криптовалюты, NFT, ЦФА операции в Метавселенной 2022-2023.

  2. Сивков Е. Виртуальные остатки ТМЦ или как списать в учете то, чего нет.

  3. Сокуренко В. Аренда по ФСБУ 25/2018: инструкция для арендатора.

Вебинары

Конечно же самыми востребованными вебинарами конца 2022 года и начала 2023 года стали, конечно же, вебинары по ЕНП, ЕНС и Соцфонду. Изменения революционные, вопросы поступают в Клерк.Премиум пачками. Эксперты бьют рекорды по ответам на вопросы. И все Главные вопросы бухгалтеров начала 2023: ЕНП. Соцфонд. Как помогает Клерк.Премиум обобщим на вебинаре 30 января в 11:00. Так что регистрируйтесь.

И чтобы было легче разобраться во всех этих изменениях запустили курс Все новые правила – 2023 для бухгалтера: ЕНП, Соцфонд, АУСН, новая отчетность.

В курсе даем образец платежки на уплату ЕНП, и про уведомление рассказываем, и, вообще, про все самые важные изменения в налогах, отчетности, учете, кадрах, проверках и т.д. говорим.

Клерк на Youtube

А еще у нас 2 раза в месяц на нашем канале в Youtube выходит БухСтрим и Бухтуб. Те кто хочет новости погорячее, то смотрите Бухтуб с Артемием. По секрету скажу что голос у него в живую просто бархатный, слушала бы и слушала.

Ну а кому ближе классика, то смотрите и слушайте новости в формате БухСтрима.

Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и не пропускайте новые выпуски.

Итого

А вообще за год мы очень выросли и много чего сделали. У нас были вебинары и в ВК и наших каналах в Телеграм. Мы провели первый бухгалтерский Марафон. Сделали Клерк. Коллекции. Много сняли курсов и еще планов просто громадье. Так что пора идти и воплощать все в жизнь.

Ну а зато что все в Клерке вели себя хорошо и работали задорно, весело и с энтузиазмом, в конце года в Клерк приходил Дед Мороз и Снегурочка и всем раздали подарки.

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Фото Алёны Алексеевой

P.S. А еще 10 января исполнился год как я в Клерке! И я очень рада что решилась уйти из образования. Так что принимаю поздравления)))

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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