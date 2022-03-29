Стоматолог: возникший кризис сильно отличается от того, что мы уже видели

Конечно, здесь все ждут и любят «клерковские» темы, но я не бухгалтер, не предприниматель и не кадровик. Просто много лет я - тихий фанат Клерка. Все эти годы слежу за изменениями на сайте, его развитием, появлением новых сервисов и продуктов, иногда читаю тексты редакции.

И вот, появление Клерк Трибуна, а также влияние авторитетного человека, позволяет мне высказаться. Команда Клерка - вы очень крутые! Речь пойдет, как ни странно, о зубах, ведь у бухгалтера тоже болят зубы.

Я стоматолог с достаточным стажем работы и у меня тоже болит. Возникший кризис, касается всех сфер нашей жизни, но он сильно отличается от того, что мы уже видели. Стоматологи пережили кризис 2014 года довольно легко, тогда, из-за падения курса рубля, цены на стоматологические услуги выросли на 20-30%.

Пациентам было тяжело это принять, первые несколько месяцев мы сидели без работы, но со временем всё нормализовалось, все привыкли, что платить придётся больше.

Сейчас же не просто падение рубля, что естественно скажется на цене, и это будет уже повышение на 50% и более, а нарушены все логистические цепочки. Мы не понимаем, сможем ли закупать стоматологические материалы и оборудование, которыми привыкли пользоваться и в качестве которых не сомневались.

К сожалению, в моей профессии доля импортозамещения незначительная. Российская продукция восполняет лишь 1/4 стоматологических материалов и оборудования. И если честно, качество некоторых товаров значительно ниже зарубежных аналогов. А у многого вообще нет аналогов.

Мы можем лишиться качественных анестетиков, пломбировочного материала, материалов для лечения каналов зубов, о качественном протезировании вообще можно будет забыть. А вдруг снова придётся вернуться к металлическим штампованным коронкам? Надеюсь, нет.

Хочется верить, что логистика наладится, пусть даже через Казахстан или Армению, и наши западные партнёры не откажутся продавать России стоматологические материалы. Иначе мои пациенты лишатся качественной стоматологии, что для меня неприемлемо. А ещё на сегодняшний день стоматологии перестали предоставлять рассрочку, которой активно пользовались пациенты, теперь только кредит под 20%.

И если вы собирались к стоматологу, но откладывали, поспешите сейчас.

P.S. Это мой первый пост в жизни. Отнеситесь с пониманием