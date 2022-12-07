Офис компании «Клерк.ру». Осторожно, будет много любви

Офис Клерка расположился в историческом центре Краснодара на улице Красной и занял весь одиннадцатый этаж здания. В центре очень мало высоток и эту вы точно заметите. Самые красивые виды на город открываются со всех сторон света из окон Клерка. В соцсетях можно найти огромное количество фоток незабываемых закатов, совсем как на ГОА, не хватает только океана, но его же можно додумать.

Много лет назад здесь располагалась крыша Кублога, еще один успешный проект Бориса Мальцева, на некоторое время прекративший существование в 2015 году.

Благодаря сайту Кублог, который в течение нескольких лет взрывал общественную жизнь Краснодара, я и узнала о Клерке. Все хотели быть в поле видимости Кублога. Какая-то часть аудитории его ненавидела, бОльшая часть, бесспорно, обожала. Но равнодушных не было.

Вот о возрождении Кублога, если вам интересно, вы можете прочитать тут:

Весной на страницах краснодарского журнала IN HOME увидела фотки офиса и меня не покидало желание увидеть все своими глазами. И вот офис Клерка, где недавно завершился ремонт, а во второй половине преображение только начинается.

Уже на выходе из лифта встречает атмосфера пространства, скрывающаяся за входной дверью. То ли здесь все зародилось, то ли вылилось наружу. Кстати, вход по Face ID.

Много вы знаете офисов, где вот так оформляют лифтовой холл? Идеально.

Длинный коридор насыщенного цвета виридиан, соединяющий лофты, рисунок Вашингтона с долларовой купюры на противоположной серой стене - очень символично, про деньги и бизнес, возможно.

Здесь под чутким контролем руководителя временно поселилась бухгалтерия.

О Боги, большой лофт с высоченными потолками, кирпичные оконные проемы с мягкой зоной для отдыха, мини-кухня с барной стойкой, второй этаж с уютными диванчиками и деревянными полами и зелень, зелень.

Рабочие столы не из МДФ, а из дерева и невероятно приятные при прикосновении.

Окна в потолке, да да не мансардные, а прям в потолке, щедро делятся дневным светом с людьми в офисе и разнообразными растениями несчетного количества.

Меня просто поражает, как Эпипремнум захватывает территорию, буквально превращая пространство в джунгли.

Здесь весь день можно охотиться за радугой, а может и единороги есть. Интересно, кто-то их встречал?

Мини-лофт, где поселилась разработка, еще одно крутое пространство с деревянными полами, благородный запах дерева.

Сразу хочется разуться, заварить чай и комфортабельно расположиться на полу у телевизора.

А люди здесь между прочим работают! Во всем чувствуется забота и любовь.

Борис говорит, что для него самое важное, чтобы люди, создающие с ним Клерк, работали счастливо! А когда бизнес и любовь соединяются, получается Клерк.

Просто найдите еще минуту и прогуляйтесь со мной, вам понравится.