Инвестиции в ИП — договор инвестиционного займа как оптимальный способ оформления сделки

Количество запросов на оформление инвестиций в бизнес, реализуемый ИП (индивидуальными предпринимателями), превысило количество запросов на оформление инвестиций в бизнес, реализуемый юридическими лицами. Такая динамика стабильно наблюдается в моей юридической практике крайние полгода — год. Не хочу строить догадки относительно причин такого явления, задача этой статьи — рассказать об особенностях оформления инвестиций в ИП.

Существует два основных вида финансирования (инвестирования) бизнеса: долговое (заёмное) и акционерное. Долговое не предусматривает приобретения доли в бизнесе, акционерное — предусматривает приобретение доли в бизнесе в обмен на инвестиции.

Есть смешанный тип финансирования (инвестирования) — так называемый «инвестиционный заём», когда инвестор даёт деньги в долг, но при этом возврат инвестиций и получение доходности осуществляется в форме перечисления инвестору определённой части доходов или прибыли бизнеса.

По такой смешанной схеме инвестиционного займа чаще всего осуществляется финансирование (инвестирование) бизнеса ИП.

Причин для этого несколько:

Во-первых, акционерное финансирование в принципе не актуально для ИП ввиду отсутствия у ИП юридического лица (компании), а классическое долговое финансирование в кризисных условиях становится гораздо менее доступным и более опасным для предпринимателя. Да и "инвестированием" долговое финансирование в чистом виде не является, здесь того, кто даёт деньги, справедливее называть кредитором, а не инвестором.

Во-вторых, с психологической точки зрения предпринимателю гораздо проще ввязаться в «долг», возврат которого зависит от размера выручки/прибыли бизнеса и который не будет давить своим весом.

В-третьих, схема инвестиционного займа выгодна обеим сторонам. Предпринимателю выгодно, что возврат инвестиций и получение инвестором доходности ставится в зависимость от успехов его бизнеса, поэтому вероятность кассового разрыва снижается, а инвестор напрямую заинтересован в развитии бизнеса и может помогать предпринимателю. Инвестору выгодно, что доходность по инвестиционному займу может оказаться в конечном итоге выше доходности по «классическому» займу. При этом риски невозврата инвестиций и неполучения ожидаемой доходности для инвестора примерно равны как в случае с инвестиционным займом, так и в случае с классическим займом. Ведь, в случае неуспеха бизнеса ИП даже грамотно составленный договор «классического займа» далеко не всегда приводит к фактическому возврату инвестиций и тем более получению инвестором ожидаемой доходности (достаточных для удовлетворения требований инвестора активов у ИП, который взял заём у инвестора, а не у банка, как правило не бывает).

Да, ещё существует такая модель взаимодействия ИП и инвестора, как простое товарищество (договор простого товарищества), которое объединяет капиталы (вклады, мощности, усилия, иные активы) обеих сторон сделки и в которой ИП становится управляющим товарищем (GP, general partner) а инвестор — пассивным товарищем (LP, limited partner). Однако в силу некоторых причин (как минимум, по той причине, что инвестиционный заём проще в плане оформления и управления) данная форма оформления инвестиционных отношений не является популярной в нашей стране.

Особенности оформления сделки инвестиционного займа

Договор инвестиционного займа можно отнести к непоименованным договорам, то есть договорам прямо не предусмотренным Гражданским кодексом РФ, но не противоречащим ему и в силу свободы договора допустимым (доступным) для использования. Также договор инвестиционного займа можно отнести к разновидности договора займа, что ближе к истине, на мой взгляд. Так или иначе, при оформлении договора инвестиционного займа мы в большой степени ориентируемся на законодательное регулирование отношений из договора (простого) займа, предусмотренного параграфом 1 главы 42 Гражданского кодекса РФ. Хотя, есть некоторые (практические!) особенности, о которых я расскажу далее.

Оформление инвестиционного займа в отличие от займа классического требует более глубокой (детальной) регламентации отношений. Это связано с характером сделки — инвестиционный заём предполагает представление предпринимателем инвестору отчётности, ведь возврат инвестиций и получение инвестором доходности осуществляется в форме перечисления процентов от доходов или прибыли бизнеса ИП.

Инвестору в случае с инвестиционным займом требуется механизм контроля над прозрачностью денежных потоков в бизнесе ИП. Как правило, такой контроль обеспечивается предоставлением инвестору доступа к CRM, ERP, иным системам, обеспечивающим отражение происходящих в бизнесе процессов, банковским счетам (доступ к получению банковской выписки). Также инструментом контроля могут выступать видеокамеры, установленные на производственных участках (производственным участком, в том числе, может быть зал студии йоги или помещение класса в шахматной школе).

Отчётность в случае с инвестиционным займом крайне важна, ибо на её основе рассчитываются суммы, подлежащие выплате инвестору.

В случае нарушения условий контроля или иных обязательств должна вступать в действие санкция. Санкцией, в принципе, здесь может быть только денежная неустойка (штраф) — любая другая санкция вряд ли будет в данном случае хоть сколько-нибудь эффективна.

Как и в случае с «классическим» займом при структурировании инвестиционного займа немало внимания уделяется обеспечению исполнения долговых обязательств. Наиболее популярными способами такого обеспечения являются всё те же неустойки (в виде процентов от суммы долга за тот или иной период просрочки) и поручительства (когда по долгам предпринимателя может ответить другое лицо).

Сделка инвестиционного займа чаще всего является целевой, то есть денежные средства должны расходоваться только на развитие соответствующего бизнеса. Хотя нецелевой характер инвестиционного займа тоже не исключён — в этом случае возврат займа и выплата доходности инвестору осуществляется в виде процента от общих (всех) доходов получателя инвестиций (для обозначения такого подвида инвестиционного займа чаще используется аббревиатура ISA (income share agreement)). С некоторой долей условности я бы сказал, что целевой инвестиционный заём в бОльшей степени имеет предпринимательский характер и его в широком обороте обозначают как RBI (revenue based investing), а нецелевой инвестиционный заём в бОльшей степени имеет "потребительский" (непредпринимательский) характер и его в широком обороте обозначают как ISA (income share agreement), хотя строго формально эти термины imho соотносятся как вид финансирования и способ его оформления.

Ключевым показателем договора инвестиционного займа является срок осуществления выплат инвестору процентов от доходов/прибыли бизнеса ИП или размер общей суммы выплат, после достижения которой долг считается выплаченным (тело долга возвращённым и доходность уплаченной). Мы, юристы, практически никогда не говорим как клиенту строить экономику, мы лишь упаковываем предоставленную нам экономическую (бизнес) модель в юридически корректную форму. И все мои клиенты, которые структурировали сделки инвестиционного займа, в экономической модели указывали либо срок выплат, либо общую сумму выплат. Никто из них пока не указывал в экономической модели конкретный процент доходности, хотя указание процента доходности займа в договоре инвестиционного займа является допустимым. Видимо, указанный подход экономически и психологически является более оправданным.

Поскольку договор инвестиционного займа завязан на тот иной бизнес, то возникает резонный вопрос, как быть, если бизнес не пойдёт и в скором времени будет закрыт. На этот случай в договоре инвестиционного займа может предусматриваться выплата инвестору «отступного» — денежной суммы, которую предпринимателю надлежит выплатить при закрытии бизнеса. Нередко такое «отступное» предусматривает возврат тела долга и выплату той или иной доходности (бывает в пределах ставки рефинансирования, бывает выше, бывает ниже — зависит от специфики бизнеса и изначальной договоренности сторон сделки). При этом «отступного» может и не быть, в таком случае инвестиционный заём так и останется «инвестиционным» и не превратится в «классический» заём.

Нередко клиенты просят прописать в договоре инвестиционного займа сценарий, по которому в случае переноса бизнеса со статуса ИП на юридическое лицо предприниматель обязан будет выдать инвестору (с его согласия) долю в уставном капитале такого юридического лица. В прописывании такого сценария в договоре инвестиционного займа я не вижу смысла, о чём прямо и говорю клиентам. Это связано с практической невозможностью реализации такого сценария в случае, если предприниматель не захочет этого сделать по доброй воле. Данный сценарий находится за пределами регулирования договора инвестиционного займа, более того, такой сценарий напрямую связан с вопросом закрытия бизнеса предпринимателем и выплатой в связи с этим инвестору отступного. Если предприниматель захочет перевести бизнес с ИП на юридическое лицо и не захочет давать долю инвестору в таком юридическом лице, то, во-первых, он может спокойно совершить манёвр с закрытием бизнеса и выплатой «отступного», а во-вторых, заставить предпринимателя предоставить инвестору долю во вновь создаваемом юридическом лице практически невозможно, даже через суд. Поэтому инвестору стоит заранее особо поработать над грамотностью договора инвестиционного займа в части последствий закрытия предпринимателем бизнеса и выплаты «отступного».

Немаловажным является также вопрос того, что является базой для исчисления размера выплаты инвестору - доход бизнеса или прибыль (чистая прибыль) бизнеса. Чаще всего в договорах инвестиционного займа стороны такой базой делают прибыль (чистую прибыль) предприятия. Однако здесь есть нюанс - в силу наличия вероятности различного толкования данного термина в договорах инвестиционного займа мы отдельно прописываем что понимается под прибылью или чистой прибылью бизнеса. В целях избежания возможного конфликта на почве неясности терминов лучше данный термин определить как можно точнее (прописать какие расходы предприятия вычитаются из доходов для определения размера прибыли/чистой прибыли предприятия как базы расчётов с инвестором).

На этом вопросы регулирования основных особенностей сделки инвестиционного займа считаю исчерпанными. Если у читателя имеются дополнительные вопросы или запрос на оформление договора инвестиционного займа - ниже указаны контакты, welcome!

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный и корпоративный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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