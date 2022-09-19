Cкрытое владение бизнесом в России — как законно и безопасно оформить схему с помощью опциона и «номинала»

Как известно, опцион — это юридический инструмент, позволяющий быстро в одностороннем порядке реализовать трансфер (отчуждение/приобретение) доли в компании (бизнесе) при наступлении условий, предусмотренных соглашением сторон опциона.

Такими условиями могут быть: наступление конкретной даты, достижение компанией определенного уровня выручки (прибыли), достижение той или иной валютой того или иного значения (стоимости), невыполнение стороной опциона тех или иных KPI, изменение ставки рефинансирования, рождение детей и много чего ещё, в том числе простое желание (волеизъявление) держателя опциона.

Это делает опцион удобным инструментом для обеспечения быстрого трансфера (перехода) доли в бизнесе от одного лицу к другому. Например, от номинала к бенефициару (истинному владельцу бизнеса).

Опцион, обеспечивающий трансфер доли в компании (бизнесе), в обязательном порядке заверяется нотариально (если мы говорим о такой организационно-правовой форме бизнеса как ООО), однако сведения о нём не обязательно подавать в ФНС и отражать в ЕГРЮЛ. Таким образом, о наличии опциона могут знать только стороны опциона(текущий владелец доли в бизнесе — номинал и возможный её приобретатель — бенефициар или доверенное лицо бенефициара), а также нотариус, который заверил сделку.

Указанные особенности опциона позволяют оперативно и надёжно решать задачи скрытия владения бизнесом и возврата бенефициару полного контроля над бизнесом.

Стоит отметить, что проблемы с исполнением опциона на продажу/покупку доли могут возникнуть, если в компании несколько участников (официальных владельцев долей в бизнесе), поскольку по закону они имеют преимущественное право покупки доли (хотя до конца на практике и в доктрине этот вопрос еще не решён). Однако указанные проблемные вопросы могут быть сняты , если опцион предусматривает безвозмездную передачу доли в компании и устав компании (а также возможный корпоративный договор участников) не запрещает это делать (отчуждать долю третьему лицу безвозмездно). Помимо безвозмездной передачи доли по опциону проблема с преимущественным правом покупки доли по опциону может быть решена с помощью корпоративного договора, по которому участники компании обязуются не реализовывать своё преимущественное право покупки доли в случае реализации опциона другим участником компании.

Как это происходит на практике?

Доля в компании (бизнесе) сначала передаётся номинальному держателю, сразу после этого номинал и бенефициар (доверенное лицо бенефициара) заключают опцион, который предусматривает, что доля в компании (бизнесе) переходит от номинала к бенефициару в момент, когда наступит то или иное условие (повторюсь, в качестве такого условия может быть почти что угодно — от наступления конкретной даты до простого волеизъявления бенефициара). Таким образом, опцион обеспечивает необходимый трансфер доли в компании (бизнесе) «в случае чего».

К моменту приобретения номиналом доли в бизнесе желательно уже заключить с ним корпоративный (квазикорпоративный) договор, который будет выполнять функцию защиты от недружественных действий номинала до момента оформления опциона, а также функцию защиты самого опциона после его оформления. Да, и устав компании к этому моменту тоже желательно оформить в соответствии с целями защиты от несанкционированных действий номинала.

Об этом подробно поговорим далее.

Защита опциона

Любой опцион целесообразно защищать — обычно ставится защита от отчуждения (продажи, дарения и т.д.) доли номиналом «на сторону» (третьим лицам), от выхода номинала из компании, от размытия уставного капитала (уменьшения размера доли), от принятия в компанию посторонних лиц, от предоставления доли в залог, от изменения важной корпоративной документации (например, устава) в компании и так далее.

Такая защита обеспечивается с помощью тонкой настройки устава компании (например, введения в уставе запрета на выход участников из компании или указания условий для такого выхода) и заключения номиналом с заинтересованным лицом (не обязательно с самим бенефициаром) корпоративного (квазикорпоративного) договора. Если изменения в устав компании регистрируются в ФНС в любом случае, то корпоративный договор регистрировать не обязательно (нотариально заверять также не нужно).

Однако для того, чтобы корпоративный договор в контексте защиты опциона сработал максимально эффективно, его всё-таки нужно будет предоставить в ФНС для отображения сведений о нем в ЕГРЮЛ. При этом если корпоративный договор будет заключен не с самим бенефициаром, а с его доверенным лицом, то скрытность владения будет также обеспечена со стороны корпоративного договора.

Почему лучше внести сведения о заключенном корпоративном договоре в ЕГРЮЛ? Потому что в соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 67.2 Гражданского кодекса РФ сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором. Опция «должна знать» точно будет применена судом в случае, если сведения о наличии корпоративного договора содержались в ЕГРЮЛ.

Если же сведений о корпоративном договоре в ЕГРЮЛ не будет, то доказать, что сделка, нарушающая корпоративный договор, должна быть признана судом недействительной, будет очень сложно.

Да, конечно, в корпоративном договоре может (и , на мой взгляд, обязательно должна) содержаться санкция (как правило, это денежная неустойка) на случай, если его участник нарушит какое-либо из его условий, однако не всегда она может обеспечить полное восстановление имущественного положения «потерпевшей» стороны корпоративного договора (в нашем случае — держателя опциона).

Поэтому для защиты опциона корпоративным договором помимо денежной неустойки за нарушение корпоративного договора нужно вносить сведения о корпоративном договоре в ЕГРЮЛ.

Для максимальной защиты интересов бенефициара, особенно в период с момента приобретения номиналом доли до момента отображения сведений о корпоративном договоре в ЕГРЮЛ, можно «повесить» на долю обременение в виде залога.

Поскольку сделки по отчуждению доли в уставном капитале ООО подлежат нотариальному удостоверению, то наличие корпоративного договора и залога доли создадут практически непреодолимые препятствия для несанкционированного отчуждения номиналом доли не только на уровне налоговиков, которые не допустят проведения несанкционированной сделки при наличии сведений о запретов на её осуществление в ЕГРЮЛ (предусмотренных корпоративным договором и договором залога доли), но и на уровне нотариуса, который уж точно вряд ли заверит такую сделку по той же самой причине.

Как подаются сведения о корпоративном договоре в ФНС? Сведения о корпоративном договоре, заключенным между номиналом и бенефициаром (доверенным лицом бенефициара) подаются в ФНС для их отображения в ЕГРЮЛ с помощью заявления по форме Р13014 (где на странице 002 в пункте 7 «Сведения о наличии корпоративного договора» указываются соответствующие данные о корпоративном договоре).

Заявление по форме Р13014 подписывается СЕО компании, при этом его подпись на указанном заявлении должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев когда указанное заявление направляется в ФНС в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя. Подача заявления Р13014 с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ без корректировки устава компании госпошлиной не облагается.

Корпоративный договор можно включить в состав опциона, но в случае, если опцион нужно скрыть, а сведения о корпоративном договоре внести в ЕГРЮЛ, то конечно, делаются два отдельных самостоятельных документа. Корпоративный договор «засвечивается», а опцион нет.

Процедура реализации опциона

Удобство опциона заключается в том, что он обеспечивает быстрый переход доли от номинала к бенефициару. Бенефициар может в любой момент обратиться к нотариусу и реализовать опцион, то есть приобрести долю в компании у номинала на условиях, предусмотренных опционом. Доля может быть приобретена как безвозмездно, так и за некоторую плату (в зависимости от того, что предусмотрено опционом).

Безвозмездное приобретение доли по опциону влечёт соответствующие налоговые последствия для бенефициара, ему придется заплатить НДФЛ на основании приобретения доли в дар, при этом фактор неопределённости вносится здесь вопросом определения рыночной цены доли (налоговой базы), по которому, возможно, придётся подискутировать с налоговиками.

Возмездное приобретение таких последствий не создаёт, но если в компании помимо номинала присутствуют другие участники, то, повторюсь, с помощью корпоративного договора нужно будет заранее решить вопрос с тем, чтобы такие участники не реализовали преимущественное право покупки соответствующей доли в компании (которая должна быть передана бенефициару).

Для реализации опциона (приобретения доли) бенефициар или его доверенное лицо обращается к любому нотариусу и оформляет документ, называемый «акцепт оферты». Подпись заявителя на акцепте нотариально удостоверяется, после этого указанный документ в купе с опционом становится юридическим основанием для трансфера доли и внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. На реализацию процедуры трансфера доли и отображения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ уходит 5-6 рабочих дней.

В данной статье отражены основные аспекты обеспечения скрытого владения компанией с помощью опциона. На деле же возникает множество дополнительных нюансов, которые нужно учитывать при структурировании такой сделки: от вопросов, связанных с полномочиями генерального директора и иных должностных лиц до признания бенефициара КДЛ (контролирующим должника лицом) в случае банкротства предприятия и особенностей наследования прав и обязанностей по опциону. В случае наличия вопросов, читатель может обратиться по указанным ниже контактным данным.

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный и корпоративный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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