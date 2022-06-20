Рынок алкоголя в России: прогнозы

Крупные алкогольные бренды заявили об уходе с российского рынка. Поставки в Россию приостановили британская компания Diaego (Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff), крупнейшие чешские пивоварни и американская компания Brown-Forman (Jack Daniel’s и Finlandia). Компании Carlsberg и Heineken уйдут не полностью.

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Рынок алкоголя в России: прогнозы

Как это повлияет на рынок алкоголя в России и чего ожидать?

Уход названных производителей алкоголя с российского рынка никак не повлияет на общую картину именно сейчас. Если государство поддержит компании внутри страны, то в скором времени будут налажены новые цепочки поставок, найдены альтернативные варианты сотрудничества с другими производителями и поставщиками. Российские производители смогут обеспечить потребителя достойной продукцией.

Однако есть напитки, производство которых в России налажено слабо. Например, это касается виски. Поэтому вероятно, потребители будут выбирать другие варианты крепких напитков. 

Российские производители алкогольных напитков зависят от зарубежного оборудования. Комплектующие сейчас получить быстро не получается. Изменились цепочки поставок, есть нюансы оформления грузов на таможне и так далее. Поэтому нередко поставку комплектующих для оборудования можно ожидать до одного месяца.

Также уход компании Siemens, которая является мировым лидером по производству различных электронных компонентов систем оборудования, сказывается негативно. Необходимо оперативно подбирать замену, смотреть в сторону компаний из стран, которые готовы сотрудничать с Россией.

В текущей ситуации у потребителя будет ограничен выбор алкогольных напитков. Ассортимент станет уже. Но сейчас запасы дистрибьюторов достаточные. Некоторое время алкогольные напитки иностранных компаний ещё будут находиться на полках. Важно понять, что ни один производитель не заинтересован экономически в уходе с российского рынка. Вероятно, все заявления о прекращении сотрудничества с Россией, как правило, делаются под политическим давлением. Кроме того, не исключено, что это вариант PR.

Как только производитель заявляет о том, что покидает российский рынок – сразу можно наблюдать ажиотажный спрос на продукцию этого производителя. 

Burtseva Svetlana
Burtseva Svetlana
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Рынок алкоголя в России: прогнозы

Крупные алкогольные бренды заявили об уходе с российского рынка. Поставки в Россию приостановили британская компания Diaego (Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff), крупнейшие чешские пивоварни и американская компания Brown-Forman (Jack Daniel’s и Finlandia). Компании Carlsberg и Heineken уйдут не полностью.

Рынок алкоголя в России: прогнозы

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