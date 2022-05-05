Как производителям и дистрибьюторам продвигать товар в 2022 году

От восстановления экономики до её краха — всего один шаг

Два года бизнес жил в условиях пандемии коронавируса. Природа устроила производителям и дистрибьюторам краш-тест, по результатам которого остались сильнейшие. Наступил 2022 год, ограничения пошли на спад, а экономика начала восстанавливаться. Однако после февральских событий надежды на светлое будущее погасли.

Прошедший кризис на их фоне выглядит как аперитив перед главным блюдом — санкции с исходом крупных компаний и блокировка западных соцсетей. Под вопросом оказалось не только существование каждого бизнеса, но и всей экономики.

Возникла неопределённость. С одной стороны, открылось окно возможностей: если уходят западные игроки, значит их место освобождается для местного производителя. С другой стороны, непонятно, что будет с покупательской способностью и способами продвижения товара.

В кризис нужно идти, чтобы стоять на месте, и бежать сломя голову, чтобы расти

Из-за непонимания как вести себя в сложившейся ситуации, компании урезали бюджеты на маркетинг. Однако эксперты говорят, что в нестабильное время нельзя останавливать рекламные кампании, так как это повлечёт ещё больший спад покупательской активности. К тому же и сами покупатели не против видеть рекламу в сложные времена.

Согласно опросу Mail.ru Group, только 15% опрошенных россиян считают, что реклама должна быть менее активной во время кризиса. Для 63% респондентов важно, чтобы компании сохраняли качество и цены на приемлемом уровне.

Соцсети ушли, а люди остались: рабочие способы продвижения товаров

Импортозамещение в сфере интернет-технологий работает хорошо. У "ВКонтакте" широкая аудитория, с которой можно взаимодействовать текстом, фото и видео контентом, публиковать подкасты и выкладывать популярные в последние годы короткие ролики. У платформы удобный рекламный кабинет с гибкими опциями таргетированной рекламы.

Контекстная реклама тоже остаётся — спасибо, "Яндекс.Директ". Есть и другие, менее очевидные способы продвижения. У того же "Яндекса" работает контент-платформа "Яндекс.Дзен", где вы можете показать свою экспертность или просто развлечь 60 миллионов пользователей. И, если вы читаете эту статью, значит инструмент работает.

По-прежнему производители и дистрибьюторы используют бонусные программы для руководителей точек продаж, что оказывает влияние на объём закупки. Эффективность этого канал может быть выше, если мотивировать не только руководителей, но и персонал, который каждый день представляет ваш товар покупателю.

С помощью платформы Loyalty Jam вы можете напрямую побуждать сотрудников точек продаж к реализации вашей продукции и следить за эффективностью мотивационной программы.

Как работает Loyalty Jam

Производитель или дистрибьютор подключается к платформе и заводит туда сотрудников точек продаж. У каждого сотрудника есть показатель эффективности — при его достижении он получает баллы, которые потом обменивает на понравившиеся призы.

Сервис имеет гибкие настройки: можно получать вознаграждение за объём продаж, выкладку товара, мониторинг цен конкурентов и т.д. С помощью платформы дистрибьюторы и производители могут влиять на каждое звено торгово-проводящей цепи вплоть до конечного потребителя.

Поскольку неопределённости пугают, а новые инструменты вызывают вопросы, Loyalty Jam даёт новым пользователям месяц бесплатного обслуживания.

"Предприниматели на то и предприниматели, что они что-то предпринимают", — Сергей Галицкий, основатель "Магнита"

История помнит множество кризисов, которые предшествовали большим скачкам в развитии всех отраслей экономики. Те, кто смог устоять в непростые времена, встал в авангарде новой эпохи.

Всегда можно адаптироваться, перестроиться и работать дальше. Мы рады, что наш проект помогает в это время осваивать новые способы эффективного продвижения для производителей и дистрибьюторов.



