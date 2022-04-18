А работают ли еще в России “хостинги облачных серверов” с Windows Server?

Российские провайдеры облачных услуг (Selectel, Dataline и т.д.) предоставляли своим клиентам вместе в виртуальными серверами лицензии Windows Server на основании договоров SPLA (Service Provider License Agreement). Договор SPLA предполагает ежемесячную отчетность и оплату таких лицензий сервис-провайдерами в компанию Microsoft, через крупных российских дистрибьюторов ПО, например через компанию MONT.

Как известно, компания Microsoft прекратила детятельность и продажу своих продуктов и услуг на территории России. Была заявлена поддержка уже купленных лицензий и услуг. На практике это означает вот что.

Редакция телеграм-канала ИТ в России 2022 провела на этой неделе своё собственное расследование и выяснила, что отчеты по SPLA договорам за март месяц российские провайдеры облаков уже отправили дистрибьюторам, а те в свою очередь “отправили” их в Microsoft. Но компания вендор получение отчетов до сих пор не подтвердила. И счетов на оплату по действующим договорам не выставила.

Сложилась парадоксальная ситуация – клиенты деньги за лицензии Windows уже оплатили, но до Microsoft они не дошли и не факт, что дойдут. Кстати, у клиентов Google Works (G Suite), покупающих сервис через российских патрнеров – ровно такая же ситуация.

Что будет дальше? А дальше в течение года у российских облачных провайдеров будут заканчиваться договоры SPLA. И они больше не смогут предоставлять своим клиентам Windows-серверы в легальном поле. И вряд ли они начнут заниматься этим нелегально.

Что это означает для бизнеса, который арендовал облачную ИТ-инфраструктуру вместе программными продуктами Microsoft Windows и Office? Что нужно будет делать?

Вариантов тут только два. (1) Либо устанавливать на свои облачные серверы “пиратские” копии продуктов от Microsoft. (2) Либо переходить на серверные решения на основе операционной системы Linux. И полностью переходить на российское прикладное ПО.

Какой вариант будут выбирать российские бизнесы, во многом зависит от российских ИТ-компаний. Будут ли ИТ-шники готовы предлагать своим клиентам переход на Linux решения или предложат пользоваться лицензиями Microsoft нелегально? Вопрос открытый.

Переход на ИТ-инфраструктуру на основе Linux таит в себе много ограничений и сложностей. И если 1С-ка, например, прекрасно работает на линукс-серверах, то очень важная связка продуктов 1С и Microsoft Office уже не сработает. И тут не все зависит только от компетентности российских специалистов. Как быстро будут реагировать российские вендоры программных продуктов на новую линкус-реальность, заранее не известно. Драйверов под Linux на огромное количество печатающих устройств, работающих в офисах российских компаний, просто нет в природе. Человеческий фактор привычки пользователя тоже нужно учитывать.

Как будут развиваться события – мы будем внимательно продолжать следить и писать про это в нашем телеграм-канале ИТ в России 2022.

Пишите в комментариях – готова ли ваша компания переходить облачные серверы на основе Linux? Или выберите вариант продолжать использовать контрафактный Windows?