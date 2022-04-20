Сегодня можно начинать подавать заявления на отсрочку от призыва для сотрудников ИТ-компаний.

Редакция телеграм-канала ИТ в России 2022 подала сегодня заявление на отсрочку от призыва в армию на одного из наших сотрудников, подходящих под критерии.

Подавать заявление нужно через сайт Госуслуг с 19 апреля по 1 мая 2022 г.. Т.е. у компании уже должен быть кабинет на госуслугах. С 1 июня призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

В требованиях к трудоустройству сотрудников, имеющих право на отсрочку, написана вот такая формулировка, которую не сразу можно понять:

Сотрудник был трудоустроен в вашей или других аккредитованных организациях в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г.:

не менее 11 месяцев. Проверьте, чтобы в момент работы организация входила в реестр аккредитованных;

менее 11 месяцев. В таком случае проверьте, что он устроился на работу в аккредитованную компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.

Фраза “Сотрудник был трудоустроен“ не означает, что он был принят на работу только в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. Эта фраза означает, что он уже или работал в этот период в аккредитованной ИТ-компании, или был принят в нее не позднее 12 месяцев после окончания ВУЗа.

Также нужно будет указывать факт работы такого сотрудника по совместительству в других организациях и компаниях.

После подачи, заявление регистрируется в течение 30 минут. Т.е. сразу.

Внимательно следуйте инструкции по заполнению заявления на сайте Госуслуг по ссылке ниже.

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https://www.gosuslugi.ru/armydelay

Если вы аккредитованная ИТ-компанию и у вас будут вопросы по подаче заявления – пишите в комментарии к посту, будем вместе разбираться.