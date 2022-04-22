Онлайн образованию офлайн дипломы

У «Клерка» есть крутая программа профессиональной переподготовки кадров. Ну вы знаете наверняка. А если ты прошел обучение, то покажи диплом). И перед нами встала именно такая задача. Важно было не только выпустить стандартную «корочку», а больше сделать её со своим заметным лицом... коим и стал классный(красный) логотип Клерка.

Нам захотелось к минималистичному значку добавить некой геральдичности, если хотите. Приодеть скрепку для выхода в свет, но при этом не потерять свою идентичность.

Вот мы и придумали обернуть нашу героиню в лиственные мотивы, которые обычно используются на ценных бумагах или банкнотах. Всем понравилось. Выполнили обложки дипломов из материала характерного красного цвета, а логотип отлично получился тиснением серебряной фольгой. В этом наша большая специализация!

Так же отпечатали бланки, которые уже имеют биговку для сложения пополам и лягут в любой офисный принтер, чтобы распечатать индивидуальный вкладыш из специального шаблона. Удобно.

В общем, у качественного образования есть теперь качественный оффлайн эквивалент, который не просто радует глаз, но и приятно лежит в руке, греет душу и т.д. Получайте знания!