Исполнительные производства приостановили?

1.04.22 г. Правительство опубликовало постановление № 497 о введении моратория на банкротство.
Мораторий предусматривает запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников, как организаций, так и граждан на шесть месяцев – до 01 октября 2022 года.
Казалось бы, вполне обоснованная мера, которая не должна отрицательно повлиять на большую часть граждан и организаций.
Но не все так просто, Закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает последствия, которые наступают при введении моратория.
Наиболее существенными среди них являются:
- приостановление исполнительных производств по имущественным требованиям, возникшим до введения моратория;
- не начисляются неустойки, пени и штрафы;
- запрет на списание денежных средств со счетов должника;
- запрет на обращение взыскания на заложенное имущество;
- запрет на распределение прибыли, выплату дивидендов;
- запрет на зачеты между компаниями.
Если для должников, такие меры имеют положительный эффект, так как приставы и банки не вправе списывать денежные средства по исполнительным документам, то для бизнеса новые ограничения будут иметь неблагоприятные последствия – многие компании ждут возврата задолженности для покрытия расходов.
Судебные приставы обязаны приостановить исполнительные производства по имущественным требованиям в силу закона. Однко на текущий момент в службе судебных приставов творится некоторая неразбериха, должникам подавшим заявление о приостновлении исполнительного производства были направлены отказы либо без мотивировки, либо в связи с тем, что у должника отсутствуют признаки банкротсва, либо сумма требований не превышает 500 т. р.
На мой взгляд действия приставов носят незаконный характер, в любом случае будем следит за практикой применения моратория на банкротство как ФССП, так и судами, должниками и кредиторами.
Самые актуальные новости по практике применения оратория на бнкроство в телеграмм-канале Бизнес и право. В ближайщее время опубликуем инструкцию ФССП по практике применения моратория, а также судебную практику.