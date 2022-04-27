Запросы налоговиков по предпроверочному анализу

Описание ситуации: В рамках предпроверочного анализа, налоговый орган запросил у налогоплательщика всю первичную документацию по взаимодействию с ИП. Налогоплательщик посчитал, что налоговый орган превышает свои полномочия и запрашивает документацию не по конкретной сделке, как того требует ст. 93.1 НК РФ.

Решение суда

Суд поддержал налогоплательщика и указал на следующее:

Согласно пункту 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 для признания решения и действий должностного лица незаконными необходимо в совокупности два условия: несоответствие данного решения и действия (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушение оспариваемыми решением и действием прав и охраняемых законом интересов заявителя.

В силу пункта 1 статьи 93.1 НК РФ, налоговый орган, проводящий проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (, эти документы (информацию). В случае если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) по этой сделке (пункт 2 статьи 93.1 НК РФ).

Таким образом, налоговое законодательство предусматривает возможность проведения в отношении налогоплательщика мероприятий налогового контроля вне рамок проверки путем истребования информации относительно конкретной сделки. При этом действующее законодательство разграничивает перечень документов (информации), которые налоговый орган может истребовать в ходе проведения налоговой проверки и вне рамок ее проведения. Кроме того, в целях соблюдения баланса между правом налогового органа выставить требование и обязанностью налогоплательщика его исполнить, содержание требования должно однозначно свидетельствовать о том, что обязанность налогоплательщика представить документы (информацию) возложена на него законно и у налогового органа действительно имелась необходимость в их получении.

Таким образом, при истребовании документов (информации) в порядке пункта 2 статьи 93.1 НК РФ содержание направляемого налоговым органом требования должно не только раскрывать индивидуализирующие признаки истребуемых документов, позволяющие исполнить такое требование, но и однозначно свидетельствовать о том, что истребование указанных в требовании документов обусловлено возникшей в рамках мероприятий налогового контроля обоснованной необходимостью получения информации относительно конкретной сделки у участников данной сделки.

Ссылка инспекции на то, что истребование документов у общества обусловлено проведением предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности на основании критериев рисков совершения налогового правонарушения, установленных приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», не соответствует налоговому законодательству.

Положения о Приказа ФНС РФ № ММ-3-06/333@ не предоставляют налоговым органам право истребовать у налогоплательщиков и их контрагентов документы и информацию в рамках предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствие оснований, установленных пунктами 1, 2 статьи 93.1 НК РФ.