Восстановление прав генерального директора

Ситуация: Внесена запись в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о генеральном директоре юридического лица.
Вопрос: Как исправить данную ситуацию?
Ответ: Для того чтобы внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о генеральном директоре, налоговый орган проводит соответствующую проверку, по результатам которой юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и руководителю направляется уведомление о необходимости представления достоверных сведений (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
В случае невыполнения юридическим лицом этой обязанности регистрирующий орган принимает решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в реестре сведений о юридическом лице.
Если эта запись находится в ЕГРЮЛ в течение более чем шести месяцев с момента внесения, регистрирующий орган вправе исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).
Юридическое лицо может устранить недостоверность сведений в ЕГРЮЛ можно устранить представив в регистрирующий орган документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений, в отношении которых содержится запись о недостоверности.
Рекомендуем, руководителю Общества, связаться со своей налоговой инспекцией для того, чтобы представить свои пояснения о том, что он исполняет обязанности руководителя, либо представить документы о новом директоре.
Выводы: Таким образом, фактическое устранении недостоверности сведений о недостоверности, возможно путем представления в регистрирующий орган заявления по форме № Р13014, в случае смены директора, либо Генеральный директор должен явиться на допрос в налоговую инспекцию самостоятельно.
Ниже приведен образец жалобы посредством обжалования действий регистрирующего органа в налоговую инспекцию, которая занимается регистрацией. Этот способ восстановления прав также возможен.
Образец Жалобы о недостоверной записи в ЕГРЮЛ
Руководителю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
От ________________ ИНН ___________ Телефон: ___________ Электронная почта:
Я, Генеральный директор __________________ (название организации) зарегистрирован в качестве Генерального директора с ____________(дата) и по настоящее время, исполняю функции Генерального директора. Однако _________ по выписке (сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) мне стало известно, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о Генеральном директоре по решению регистрирующего органа Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
С данным решением (записью ЕГРЮЛ) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве о недостоверности сведений меня, ________________________(ФИО), как Генерального директора, я не согласен и считаю, что мои права и права организации _________(наименование) нарушены.
В течении трех последних лет, я подписал и подал налоговые декларации ________ (перечислить), уплатил налогов __________(перечислить платежные поручения и суммы). Проживал по зарегистрированному в налоговой адресу: ____________________________________________________________________
Таким образом, я своевременно уплачивал налоги, что свидетельствует о реальной деятельности Организации и его добросовестном исполнении обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.
Таким образом, для обоснованного включения записи о недостоверности сведений не соблюдены все условия, перечисленные в п.6 ст .11. вышеуказанного закона: в случае, если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включенных в единый государственный реестр юридических лиц, установлена недостоверность содержащихся в нем сведений о юридическом лице, предусмотренных подпунктами "в", "д" и (или) "л" пункта 1 статьи 5 Федерального закона, регистрирующий орган направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица (в том числе по адресу электронной почты указанного юридического лица при наличии таких сведений в едином государственном реестре юридических лиц), уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений (далее - уведомление о недостоверности).
Нам уведомлений о недостоверности не поступало, и поэтому, мы считаем запись о недостоверности не соответствующей закону.
Приложения:
- Приказ о назначении Генерального директора
- Налоговые декларации за последние три года
- п/п об уплате налогов