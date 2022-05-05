Восстановление прав генерального директора

Ситуация: Внесена запись в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о генеральном директоре юридического лица.

Вопрос: Как исправить данную ситуацию?

Ответ: Для того чтобы внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о генеральном директоре, налоговый орган проводит соответствующую проверку, по результатам которой юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и руководителю направляется уведомление о необходимости представления достоверных сведений (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

В случае невыполнения юридическим лицом этой обязанности регистрирующий орган принимает решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в реестре сведений о юридическом лице.

Если эта запись находится в ЕГРЮЛ в течение более чем шести месяцев с момента внесения, регистрирующий орган вправе исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).

Юридическое лицо может устранить недостоверность сведений в ЕГРЮЛ можно устранить представив в регистрирующий орган документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений, в отношении которых содержится запись о недостоверности.

Рекомендуем, руководителю Общества, связаться со своей налоговой инспекцией для того, чтобы представить свои пояснения о том, что он исполняет обязанности руководителя, либо представить документы о новом директоре.

Выводы: Таким образом, фактическое устранении недостоверности сведений о недостоверности, возможно путем представления в регистрирующий орган заявления по форме № Р13014, в случае смены директора, либо Генеральный директор должен явиться на допрос в налоговую инспекцию самостоятельно.

Ниже приведен образец жалобы посредством обжалования действий регистрирующего органа в налоговую инспекцию, которая занимается регистрацией. Этот способ восстановления прав также возможен.

Образец Жалобы о недостоверной записи в ЕГРЮЛ