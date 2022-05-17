НДФЛ после выдела доли в квартире

Описание ситуации:

1. В порядке приватизации Николай (отец), Светлана (мать) и Георгий (сын) приобрели право собственности на жилое помещение, состоящее из двух комнат.

2. Николай и Светлана развелись, в связи с чем в 2007 г. Николай обратился в суд иском об установлении режима общедолевой собственности на квартиру, определении долей и выделе доли в натуре.

Суд удовлетворил требования в части, признав за каждым (Николай, Светлана, Георгий) право на 1/3 долю в праве собственности на комнаты .

В Росреестре никто ничего не зарегистрировал.

3. В 2009 г. Николай обратился с иском к Светлане и Георгию о компенсации стоимости своей доли. Была проведена оценка, и по результатам оценки суд взыскал с каждого Ответчика по 720 тыс. руб.

4. Деньги за долю Светлана и Георгий передали по распискам только 16.01.2021 г.

5. Так как суд при рассмотрении иска о взыскании компенсации не рассмотрел вопрос прекращения права собственности Николая на долю и признания права на его долю за Светланой и Георгием, мы обратились в суд. Требования были удовлетворены в полном объеме Это решение является основанием для внесения сведений о переходе права на долю в ЕГРН.

Планируем сейчас зарегистрировать переход права на долю за Светланой и Георгием, в связи с чем возникли следующие вопросы:

1. Какие могут быть налоговые последствия у Георгия и Светланы?

2. Должен ли будет Николай заплатить налог?

3. С какого момента налоговая будет считать срок владения (момент приватизации/момент признания за Николаем 1/3 доли)? Будет ли отсчитываться срок владения с момента вынесения судебного решения о признании права на долю за каждым, если никто регистрировал режим общедолевой собственности, ведь есть ст.223 ГК РФ. Не будет ли для налоговой важен момент регистрации?

Ответ: 1. Согласно статье 209 НК РФ объектом обложения налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный налоговыми резидентами Российской Федерации как от источников в Российской Федерации, так и от источников за пределами Российской Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, - только от источников в Российской Федерации.

Никаких доходов от сделки у Георгия и Светланы от данной сделки не возникло, и поэтому, и поэтому, налогообложения у Георгия и Светланы не будет.

К сожалению, вычетом по НДФЛ при покупке доли квартиры, тоже вряд ли удастся. Вычет по покупке жилья не применяется в следующих случаях: если сделка купли-продажи заключена с гражданином, являющимся по отношению к налогоплательщику взаимозависимым. К последним относятся, к примеру, супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный (п. 5 ст. 220 НК РФ).

2. Компенсация, полученная Николаем, будет являться его доходом. Но, данный доход не попадает под налогообложение ст. 217.1 НК РФ. Если объект недвижимости находился в собственности в течение минимального срока пользования или более, владелец освобождается от уплаты налога.

Минимальный срок владения — это определенный срок, после которого владелец имеет право продать имущество без уплаты НДФЛ и заполнения декларации.

3. Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда социального использования на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации").

Поэтому, положения подпункта 2 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ учитываются при налогообложении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, полученного в собственность в результате правоотношений, предусмотренных Законом № 1541-1 (Письмо Минфина РФ от 30 апреля 2019 г. N 03-04-05/32370).

Таким образом, приватизация дает право собственности на жилье, и право собственности должно определяться именно на момент приватизации.