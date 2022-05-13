Необычный запрос от клиента

Смысл в том, что я должен гарантировать, что по результатам проверки поставщик или окажется ненадежным (тогда контракта с ним не будет, неприятности не нужны никому), или я найду доказательства его добросовестности, которые в случае проверки можно будет представить налоговой.

С такой просьбой ко мне впервые обращаются. С одной стороны велик соблазн согласиться (потому что обещают хорошую оплату), с другой - моя проверка не пойдет дальше общеизвестных источников - от сайта ФНС до кадарбитра, ну и каких-то отзывов в сети. Выходов на налоговиков или еще каких-то секретных приемов у меня нет (хотя кажется клиент как раз уверен в обратном).

Как думаете, коллеги, согласиться? Клиент у меня на обслуживании недавно, проблем по оплате нет, у него "полный пакет" услуг и терять его не хочется, но есть риск, что даже при заключении между нами договора с четко прописанными условиями, он или останется недоволен результатом или в будущем возникнут какие-то проблемы с поставщиком и виноват безусловно буду я.

Отказ, скорее всего, будет означать его уход к конкурентам (они услугу проверки предлагают).