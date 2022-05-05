Зловредный пункт «6» в Р13014 для смены места нахождения: когда ставить?

Так как регион меняется, меняется устав компании, нужно провести собрание участников. Либо заставить принять это нелегкое решение единственного участника. А после — уведомить налоговую что вы решили переехать в другой регион, и она может вас с легким сердцем отпустить (или нет).

Процесс этот двухэтапный. На первом этапе уведомляется регистрирующая налоговая в том месте, где вы сейчас, что вы собрались менять место нахождения. Заполняем Р13014, и там обязательно заполняем пункт 6:

Если вдруг после этого передумаете — подаете форму снова и отмечаете пункт 2.

Далее, налоговая 20 дней проверяет, можно ли вас отпустить, долго думает. Возможно, даже вызовет директора на беседу и напомнит ему о разных прегрешениях (если есть). Если все их устроило, компанию «выпускают», подаете снова Р13014, с полным обозначением адреса, пункт 6 в данном случае не трогаем.

А есть еще один момент, когда пункт 6 понадобится — когда смена региона происходит в один этап. Да, это когда на домашний адрес директора или участника с долей в УК не менее 50%. Ведь, по мнению налоговой, тут тоже принимается решение о смене места нахождения. Но только отдельно о нем не сообщается.

К сожалению, случаются ситуации, когда об этом несчастном пункте при одноэтапной смене адреса банально забывают. И — получают отказ.