Приостанавливать налоговые проверки нецелесообразно, считает налоговая. Ну кто бы сомневался

Письмом от 15 апреля 2022 г. N ЕД-18-2/882@, которое подписал лично глава ФНС Даниил Егоров, налоговая ответила на предложение об отмене выездных и камеральных проверок то, что отменять их нецелесообразно. Потому что риски для бюджета.

Камеральные проверки они тоже не отменят, тут кроется нарушение прав налогоплательщиков — им вычеты и возмещения по различным налогам идут именно на основании камералок.

А выездные проверки вообще только в исключительных случаях проводят, в основном, если есть признаки умышленного уклонения от уплаты НДС.

Кстати говоря, из практики знаю, что примерно половина доначислений взыскивается вообще без проверок — на рабочих группах, комиссиях, с побуждением. Потому, даже если проверки приостановят, налоговики от бизнеса не отстанут. Что и следовало ожидать.