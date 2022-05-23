Новый реестр от налоговиков: реальная угроза или новая «пугалка»?

О новом реестре (ФРВ) рассказывают налоговые консультанты, пишет «РБК». Не прям массово, но клиенты получают, основной пик пришелся перед майскими. А в целом, с конца первого квартала этого года.

В общем-то, обычный вызов на комиссию, поскольку компанию подозревают в том, что она работает с неблагонадежным контрагентом, сделки с ней, по мнению налоговиков, сплошь фиктивные, а потому вычет по НДС незаконен и его надо вернуть. Далее все как прежде: комиссия, побуждение уточниться, убрать вычеты, и уплатить НДС в бюджет. Или придут с выездной проверкой.

Сам по себе реестр введен внутренним приказом ФНС, он для служебного пользования. Компании его в глаза не видели, но попадание в него, видимо, пугает. Хотя, какая разница, если вызывают на беседу, есть вы в неком реестре, или нет? Раз вызывают, как минимум, в какой-то список уже внесли.

«В реестр потенциальных выгодоприобретателей от неправомерного применения вычетов по НДС может попасть компания, в действиях которой имеются признаки умысла и которые направлены на уклонение от уплаты НДС. Основной акцент при осуществлении налогового контроля сосредоточен на пресечении случаев совершения налогоплательщиками в текущем году умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты НДС. Одним из критериев попадания компании в этот реестр может быть использование такой компанией так называемого бумажного НДС», — сообщили в пресс-службе ФНС.

В целом, у налоговиков есть и АИС «Налог» и АСК «НДС», зачем им еще и какой-то реестр? Они и так видят, кого надо отрабатывать. А потому, просто дополнительный пункт-«пугалка», чтобы налогоплательщик посговорчивее был. Как-то так.