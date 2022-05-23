Можно ли указать бессрочный срок полномочий директора в уставе ООО

Вообще, эта заметка чисто порассуждать, поскольку, по словам пользователей, в банках, госорганах, у нотариусов вопросов обычно не вызывает формулировка в уставе ООО о том, что «срок полномочий директора — бессрочный».

Обячно так делают, чтобы не собирать собрание каждые пять лет (три года, год, у кого сколько прописан), и не продлевать его полномочия. Да и кадровикам каждый раз договор трудовой продлевать, наверное, не особо интересно.

Так вот, срок полномочий директора в уставе нужно указывать, нам на это прямо намекает пункт 1 статьи 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Вот как это звучит:

«Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества...».

То есть, прописываем. Однако есть вопрос в том, можно ли написать формулировку «бессрочный». Поскольку статья 190 Гражданского кодекса дает нам варианты, как можно определить срок:

либо календарной датой;

либо истечением периода времени;

либо указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Понятие «бессрочность», как видим, тут никаким боком.

С другой стороны, статьи 59 и 59 Трудового кодекса нам разрешают заключить с директором как срочный трудовой договор (на период не более 5 лет), так и бессрочный. Ст. 275 ТК нам к тому же уточняет, что если догвоор с директором срочный, то срок должен соответствовать таковому в уставе.

С третьей стороны, срок полномочий единоличного исполнительного органа (который как раз директор, гендиректор и пр.) в уставе, и срок трудового договора — не одно и то же. Потому, можно прийти к некоему компромиссу: в уставе писать предельный срок, какой удобно, но не бессрочный. А трудовой договор, если так удобнее, заключать без срока.

Например, рассказывали о случае, когда в устав директору прописали срок полномочий 40 лет. Как объяснили, бессрочно не нужно, а вот 40 лет точно проживет, менять его не собирались. Бывает и такое.