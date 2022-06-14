Суды не позволили налоговикам оштрафовать компанию на 746 тысяч рублей

Во время выездной проверки у налогоплательщика запросили документы, а в итоге оштрафовали за непредставление. Сумма штрафа составила 746 000 рублей.

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В деле № А40-68529/2021 суды трех инстанций приняли сторону налогоплательщика, указав, что налоговики допустили несколько нарушений при истребовании документов, а также при их изъятии во время проведения выемки.

Налоговики насчитали штраф за непредставление 4 648 документов по требованию. Компания обжаловала решение в управлении, но положительного результата это не дало.

Суды указали, что из требования нельзя понять, какие именно документы они запросили. Так как в запросе были реестры хозяйственных операций, а не реквизиты конкретных документов.

Кроме того, суды указали и на нарушения, допущенные при выемке — налоговики изъяли оригиналы, вернули только заверенные копии, и не допустили полноценного участия налогоплательщика в мероприятии налогового контроля.

С учетом всех нарушений суды единогласно налоговикам отказали.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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