Замечаний к протоколу осмотра не дал — дело проиграл

Налоговики провели осмотр изъятых документов и предметов после выездной проверки, с разницей в один день. Представитель налогоплательщика замечаний к протоколу не высказал, отметок не поставил. В итоге суды компании отказали.

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Во время выездной проверки у компании запросили документы, но она их отказалась представлять. Налоговики провели изъятие – забрали документы и системник от компьютера.

Далее они уведомили компанию о месте и времени проведения осмотра изъятого. На осмотре присутствовал представитель от проверяемого юрлица, никаких замечаний он по порядку проведения осмотра не высказал. Отметок на протоколе о нарушениях также не было.

Однако после компания решила обжаловать действия налоговиков в арбитраже, дело № А40-174635/2021.

Суды в трех инстанциях указали, что никаких нарушений не было. Да, осмотр провели через день после окончания выездной проверки, но прав и законных интересов компании не нарушили. Тем более, что претензий от компании не было, на протоколе осмотра отметок о нарушениях не было.

Собственно, для того эти отметки и делаются, чтобы потом доказать можно было. А так, «нет тела – нет дела».

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