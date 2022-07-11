Верховный суд отказал в выдаче документов ООО бывшему участнику

Бывший участник требовал от ООО ряд документов и судебную неустойку за просрочку требования. Три инстанции его требования удовлетворили, однако Верховный суд с ними не согласился.

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Истец требовал от обязать ООО предоставить ему документы, а также, на основании информационного письма ВАС РФ от 18.01.2011 №144 присудить неустойку в размере 50 тыс. руб. за неисполнение требования в первую неделю просрочки, 100 тыс. руб. за вторую неделю, 150 тыс. руб. за третью, и так далее, по нарастающей.

Истцу требовались документы:

– протоколы общих собраний за 9 лет;

– расшифровки по статьям баланса бухучета за 6 лет;

– сведения о банковских счетах и расширенные выписки по этим счетам за 6 лет;

– договоры, заключенные за 9 лет, плюс еще ряд договоров с конкретными контрагентами.

Свои требования заявитель обосновал тем, что является участником этого ООО с долей в уставном капитале 40%. Общество требования не исполнило, истец обратился в суд.

Суды в трех инстанциях требования удовлетворили частично. Общество обязали передать документы, при этом судебную неустойки снизили: за первую неделю просрочки 2 тысячи рублей, за вторую 3, за третью 4 и так далее. В остальном отказали.

Верховный суд, разбираясь с делом, с предыдущими инстанциями не согласился. Дело было передано на рассмотрение СКЭС.

Как указал ВС, суды не учли, что истец запрашивал документы до 31.12.2019, поскольку 29.10.2019 он вышел из общества, и запрошенные документы были нужны для расчета действительной стоимости доли.

«После выхода истца из состава участников общества он утратил соответствующий статус и принадлежащие участнику корпоративные права, в том числе на истребование документов, кроме права на получение тех, которые необходимы для определения действительной стоимости доли, подлежащей выплате обществом», — указал суд.

Арбитражным судом с общества в пользу истца взыскана действительная стоимость его доли, судебная экспертиза сочла расчет верным.

Суды, по мнению ВС, необоснованно удовлетворили заявление истца, плюс требование о взыскании денежной суммы по ст. 308.3 ГК. Они не проверили, действительно ли истцу нужны все перечисленные документы для определения стоимости доли, и не учли, что истец на момент запроса из общества уже вышел.

Верховный суд принял решение истцу отказать.

Дело № А41-17633/2020.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский

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