Минфин отказался снизить ставку НДС для малого бизнеса с 20% до 10%

Минфину предложили снизить ставку НДС до конца 2023 года для малого и среднего бизнеса. Как вы думаете, что ответил Минфин? Правильно.

Версия для печати

Ответил Минфин, что для отдельных социально значимых товаров ставка и так 10% (ага, торгуйте ими, кто мешает?)

Кроме того, в министерстве выразили уверенность в том, что снижение ставки для малого и среднего бизнеса в сфере оптовой торговли непродовольственными товарами создаст прецедент для других отраслей. А кроме этого, создаст потери для федерального бюджета и ограничит финансирование отдельных проектов государства, в том числе в социальной сфере.

Также в Минфине указали, что снижение ставки НДС не приведет к существенному снижению цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит от складывающегося соотношения спроса и предложения.

Как говорится, «А чего мелочиться, давайте до 30% наоборот повысим! А то и до 50%». Ну а что, на ценообразование же это не сильно влияет. Как бы «все равно подорожает, но мы тут не при чем, налоги оплатить не забудьте».

Впрочем, не будем давать чиновникам плохих идей.

В общем, как вы уже поняли, Минфин идею не поддержал.

Отвечало министерство в письме от 03.06.2022 № 03-02-07/52688.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
Обучение для бухгалтеров

Как за 60 дней стать профессиональным бухгалтером по зарплате и повысить оклад

Для работника слово «зарплата» — счастье. Для бухгалтера, который не знает всех тонкостей расчета, — мука. Пройдите двухмесячную переподготовку и станьте востребованным специалистом по зарплате.

Как за 60 дней стать профессиональным бухгалтером по зарплате и повысить оклад

Повышение квалификации

Государственные ведомства

Госкомпании ответят за дорогие мерседесы. Минфин потребовал оценку трат

Необоснованные расходы крупных государственных компаний оценит Минфин. Для этого ведомство разработало специальные методические рекомендации и подготовило мониторинг их исполнения.

Финтех

Цитата дня. Про новую реальность

Антон Силуанов дал интервью журналистам и рассказал, что думает про курсы валют. Если коротко, то доллар по 50 это плохо и надо сделать ситуацию более предсказуемой.

Цитата дня. Про новую реальность

Мероприятия

Разместить
Налог на имущество организаций

Включая здание в перечень для кадастрового налога на имущество, смотрят на технический паспорт

Региональные власти формируют перечень недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. Туда входят торговые и административно-деловые центры, объекты общепита. Чтобы понять, должен ли быть объект в этом перечне, нужны документы техучета.