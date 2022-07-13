Минфин отказался снизить ставку НДС для малого бизнеса с 20% до 10%

Ответил Минфин, что для отдельных социально значимых товаров ставка и так 10% (ага, торгуйте ими, кто мешает?)

Кроме того, в министерстве выразили уверенность в том, что снижение ставки для малого и среднего бизнеса в сфере оптовой торговли непродовольственными товарами создаст прецедент для других отраслей. А кроме этого, создаст потери для федерального бюджета и ограничит финансирование отдельных проектов государства, в том числе в социальной сфере.

Также в Минфине указали, что снижение ставки НДС не приведет к существенному снижению цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит от складывающегося соотношения спроса и предложения.

Как говорится, «А чего мелочиться, давайте до 30% наоборот повысим! А то и до 50%». Ну а что, на ценообразование же это не сильно влияет. Как бы «все равно подорожает, но мы тут не при чем, налоги оплатить не забудьте».

Впрочем, не будем давать чиновникам плохих идей.

В общем, как вы уже поняли, Минфин идею не поддержал.