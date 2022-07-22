Центробанк предлагает ужесточить критерии, по которым вносят в реестр МСП

Так, по мнению регулятора ряд организаций в реестре имеют несоразмерный для малого и среднего предпринимательства масштаб бизнеса. Например, многие компании входят в крупные промышленные группы, либо находятся под крылом крупных застройщиков или банков.

Понятно, что они тоже пользуются льготами и мерами господдержки. А потому Центробанк хочет, с учетом мнения бизнеса, критерии отнесения к МСП пересмотреть.

В целом, это как со спецрежимами. ФНС несколько лет назад напоминала, что спецрежимы — только для малого бизнеса, и нечего ими злоупотреблять (Письмо ФНС России от 29 декабря 2018 года № ЕД-4-2/25984).

Там тоже говорилось, что злоупотребления с преимуществами в виде специальных налоговых режимов нивелируют усилия государства по налоговой поддержке малого бизнеса.

Кстати говоря, в Госдуме появился правительственный законопроект (№164662-8), которым планируют упростить ликвидацию компаний, находящихся в реестре МСП. Там достаточно будет только заявления учредителей, ну и соблюдение ряда критериев, один из которых — полное отсутствие долгов. Вполне возможно, для этих поправок нужно почистить сам реестр МСП, дабы не дать возможность некоторым компаниям, подходящим под определение субъекта малого и среднего предпринимательства только формально, ликвидироваться в упрощенном порядке.