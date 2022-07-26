Вернуть излишне уплаченную госпошлину можно будет по месту учета плательщика

Итак, Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Статья 2 данного закона в пункте 30 вносит поправки в статью 333.40 НК. Собственно, абзац 7 данной статьи после 1 января 2023 года будет звучать так:

«Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело, либо в налоговый орган по месту учета указанного плательщика государственной пошлины».

Болдом выделены нововведения.

Иными словами, вернуть судебную госпошлину, которую излишне уплатили, можно будет не только по месту нахождения суда, но и по месту нахождения ее плательщика.

С учетом того, что часто используется договорная подсудность, указывающая судом для разрешения споров не тот суд, который находится по месту нахождения истца, а любой другой, который будет указан в договоре. А потому, приходится ездить в другой город не только судиться, но и чтобы госпошлину вернуть (или ждать доставку почты), то точно будет удобнее.

Правда, есть и подача по ТКС, но как минимум будет проще обратиться в свою налоговую, нежели искать, в какую обращаться по месту нахождения суда. Так что мелочь, а удобно.