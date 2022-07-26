Проверки бизнеса будут сокращать

Сейчас и до конца 2022 года действует правительственный мораторий на плановые проверки организаций и ИП, вне зависимости от того, малый это бизнес, средний или крупный. А внеплановые проверки проводятся только по согласованию с прокуратурой.

А в июне Путин заявил, что можно вообще отказаться от проверок бизнеса, если его деятельность не связана с высоким риском для здоровья и жизни людей, а также риском причинения вреда окружающей среде.

По итогам ПМЭФ президент дал поручение правительству до 15 октября разработать следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности. Там должно быть:

– отмена проверок субъектов предпринимательства, чья деятельность не относится к чрезвычайной и высокой категориям риска причинения вреда.

– расширение случаев применения риск-ориентированного подхода.

Это все, конечно, хорошо, но налоговые проверки это не сократит и не отменит. А потому, подход государства плавно движется к тому, что «работайте как хотите, но не забывайте платить в бюджет».