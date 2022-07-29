Уволили за отсутствие на рабочем месте, суды восстановили

Сотрудница стоматологической клиники отсутствовала на ночном дежурстве, указав в объяснительной выдуманную причину вместо реальной, ее уволили. Суды в итоге с ней согласились.

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Уволили за отсутствие на рабочем месте, суды восстановили

В деле № 88-12066/2022 три инстанции встали на сторону уволенной сотрудницы, которая по факту отсутствовала в ночное дежурство из-за болезни несовершеннолетней дочери, а в объяснительной указала, что причина была другая. А именно — ее якобы вызывал дознаватель на допрос как свидетеля в рамках уголовного дела.

Внутреннее расследование у работодателя показало, что никаких следственных действий не было, сотрудница в них не участвовала. В итоге ее уволили.

Суды же встали на ее сторону. Как было установлено, сотрудница уведомляла работодателя в невозможности ночных дежурств — она одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, в ту ночь не было посетителей, никаких последствий для работодателя ее отсутствие не принесло.

Истицу постановили восстановить на работе в прежней должности, выплатить ей 104 тысячи рублей зарплату за вынужденный прогул, плюс компенсировать моральный вред в размере 5000 рублей.

Что тут можно сказать, если сотрудница указала в объяснительной не болезнь ребенка, а участие в следственных действиях — вполне возможно, она подходила к работодателю с первой причиной, но тот, вполне возможно, ей отказал. Дознаватель с допросом звучит солиднее, и можно ведь сказать, что в случае отказа могут привод оформить. А ребенок, видимо, работодателя особо не пугает. Жаль, что людям приходится врать, потому что работодателю важнее другое.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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