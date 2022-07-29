Должникам оставят прожиточный минимум

У должников и сейчас есть гарантия сохранения дохода в размере прожиточного минимума — поправки в ГПК и ФЗ об исполнительном производстве, внесены ФЗ от 29.06.2021, вступили в силу 01.02.2022. Обязанность по сохранению дохода должника в размере прожиточного минимума возложена на банки, и иные кредитные организации, а также на приставов. Эти нормы не распространяются на алименты.

Однако в случае, когда исполнительный документ с суммой взыскания до 100 тысяч рублей предъявляют напрямую работодателю, в ПФР или иным лицам, которые осуществляют выплаты должнику (зарплата, пенсия, стипендия и пр.), то нормы о сохранении минимального дохода тут не действуют.

Этот пробел и предлагают устранить законодатели.

Законопроект №171683-8.

Прожиточный минимум, это, конечно, хорошо. Для трудоспособного населения с 1 июня 2022 года он составляет 15 172 рубля. Для пенсионеров (а они тоже должниками бывают) — 11 970 руб. Это лучше, чем ничего, с учетом, что ч. 2 ст. 99 Закона №229-ФЗ, предписывает взыскивать не более 50% от зарплаты и иных доходов. А эти 50% могут быть заметно больше прожиточного минимума. Но видя сами суммы прожиточного минимума, простите, так и хочется сказать; «чтоб ты жил на этот прожиточный минимум». Даже в Москве не сильно раздобреешь — для трудоспособного населения 20 589 рублей, для пенсионеров – 13 496 рублей, для несовершеннолетних граждан – 15 582 рублей.