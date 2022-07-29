Должникам оставят прожиточный минимум

В Госдуму внесли поправки в закон об исполнительном производстве (229-ФЗ), принятие которых даст гарантию должникам с долгом до 100 тысяч рублей сохранить доход в размере прожиточного минимума.

Версия для печати

У должников и сейчас есть гарантия сохранения дохода в размере прожиточного минимума — поправки в ГПК и ФЗ об исполнительном производстве, внесены ФЗ от 29.06.2021, вступили в силу 01.02.2022. Обязанность по сохранению дохода должника в размере прожиточного минимума возложена на банки, и иные кредитные организации, а также на приставов. Эти нормы не распространяются на алименты.

Однако в случае, когда исполнительный документ с суммой взыскания до 100 тысяч рублей предъявляют напрямую работодателю, в ПФР или иным лицам, которые осуществляют выплаты должнику (зарплата, пенсия, стипендия и пр.), то нормы о сохранении минимального дохода тут не действуют.

Этот пробел и предлагают устранить законодатели.

Законопроект №171683-8.

Прожиточный минимум, это, конечно, хорошо. Для трудоспособного населения с 1 июня 2022 года он составляет 15 172 рубля. Для пенсионеров (а они тоже должниками бывают) — 11 970 руб. Это лучше, чем ничего, с учетом, что ч. 2 ст. 99 Закона №229-ФЗ, предписывает взыскивать не более 50% от зарплаты и иных доходов. А эти 50% могут быть заметно больше прожиточного минимума. Но видя сами суммы прожиточного минимума, простите, так и хочется сказать; «чтоб ты жил на этот прожиточный минимум». Даже в Москве не сильно раздобреешь — для трудоспособного населения 20 589 рублей, для пенсионеров – 13 496 рублей, для несовершеннолетних граждан – 15 582 рублей. 

Мнение «Андрей Ивановский» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
Андрей Ивановский
Андрей Ивановский

Повышение квалификации

Интервью

Почему адвокаты нужны всегда, когда налоговики превратятся в монстров и причем тут Сталин. Интервью с адвокатом Вячеславом Василевским

Суровое и непростое интервью «Клерка»‎ о жестоких реалиях для бизнеса в 2022 году и о том, почему лучший способ от них защититься — не всегда адвокат, а ваша собственная юридическая грамотность.

Почему адвокаты нужны всегда, когда налоговики превратятся в монстров и причем тут Сталин. Интервью с адвокатом Вячеславом Василевским

Мероприятия

Разместить
Налоговые проверки

Обиженный сотрудник предъявил налоговикам документы о серой зарплате, и они доначислили взносы

Предпринимателю в ходе камеральной проверки РСВ начислили взносы, пени и штраф на 100 тыс. рублей. Причина – неофициальная зарплата продавцов, которую считали по записям в тетрадке. Копии тетрадей и серых ведомостей сотрудники показали налоговикам.

Защита персональных данных

ЕБС и ЕСИА коснутся даже младенцев?

Сегодня у нас на повестке дня три постановления правительства. Они посвящены биометрии, ЕБС и ЕСИА. Обратите на эти документы внимание, потому что пока все это добровольно, но, чует мое сердце, скоро это перестанет быть таковым.

ЕБС и ЕСИА коснутся даже младенцев?
Читать еще