Прогулял, потому что не нравится open space? Уволят, и суды не помогут

Сотрудник ушел с рабочего места, потому что ему не понравился офис формата open space. За это его уволили, а суды нарушений не усмотрели.

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В деле № 33-11047/2022 сотрудник сначала ушел из компании по своей инициативе, по крайней мере, основанием для увольнения был пункт 3 статьи 77 ТК. Видимо, не совсем по его инициативе был расторгнут трудовой договор, поскольку по решению суда его восстановили в должности.

После восстановления работодатель ему сообщил, что рабочее место готово, можно выходить на работу. Тот появился в офисе, рабочее место его не вдохновило, а потому он с него ушел в неизвестном направлении. До конца дня на рабочем месте он так и не появился. Впрочем, в другие дни он тоже не пришел. После чего он отправил заявление об увольнении, но его уже уволили за прогул. Сотрудник решил, что увольнение незаконное, и обратился в суд.

Суды установили, что рабочее место ему было предоставлено, оно прошло аттестацию, отвечало требованиям СОУТ и позволяло выполнять трудовую функцию. То, что лично ему оно не понравилось, для судов значения не имело. Тем более, в заявлении истец указал, что его фактически до работы не допустили, а рабочее место не подготовили.

Что тут можно сказать. Если работник сначала «ушел по собственному», а потом по суду восстанавливался — явно не ушел, а «ушли». Ну а после восстановления решили «выжить» таким образом — через неудобное рабочее место, которое, в свою очередь, аттестовано и прошло СОУТ. Формально ничего не нарушено, ну а тут надо было сразу писать заявление, а не дожидаться увольнения по статье. С учетом, что должность у работника была финансового директора, вряд ли он был бы согласен работать в офисе open space. У них обычно свой кабинет.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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