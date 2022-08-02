Новости ФНС

Налоговикам разрешили делиться налоговой тайной

ФНС получила право с сегодняшнего дня (1 августа) передавать по запросу третьим лицам сведения о налогоплательщике, которые составляют налоговую тайну.

Версия для печати

Вступили в силу поправки в статью 102 НК, которые ввел Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ. В статье появился новый пункт 2.3, который гласит, что не является разглашением налоговой тайны сведений о налогоплательщике или о плательщике страховых взносов, если эти сведения, будучи налоговой тайной, передаются третьему лицу с согласия налогоплательщика (плательщика взносов).

Согласие можно дать по всем сведениям, или по их части. В налоговую согласие направляется в электронной форме, и выглядит так:

Дается согласие добровольно.

Интересно, много ли найдется налогоплательщиков, которые дадут такое согласие действительно добровольно?

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
Кредитование

Банки не отпускают россиян на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят

Число таких жалоб увеличилось с апреля на 10–15%. Также банки стали отказывать заемщикам в реструктуризации кредитов как по собственным программам, так и по кредитным каникулам.

Повышение квалификации

Онлайн-кассы

Эксперт рассказал, как формировать чеки ККТ при отгрузке через транспортную компанию после аванса

На предоплату надо выбить чек ККТ с признаком «предоплата» 100%, а потом при отгрузке чек с признаком «полный расчет». Но можно обойтись и одним чеком. Правда, такой упрощенный способ в нормативке не прописан.

Мероприятия

Разместить

Золото «Клерк.Премиум»

«Клерк.Премиум» - это закрытая часть «Клерка», которая доступна только премиум-пользователям. Откроем завесу этой части «Клерка». Расскажем про все самое лучшее.

Золото «Клерк.Премиум»
Онлайн-кассы

Фискальный накопитель для онлайн-кассы: как выбрать правильно и почему он так важен

Ни одна онлайн-касса по закону не может работать без фискального накопителя (ФН) — именно на него записываются все произведенные операции. Благодаря ему касса может бесперебойно работать в течение месяца. Мы рассказывали о нём в блоге несколько раз, но вопросы про ФН не заканчиваются. Продолжаем отвечать на них.

Фискальный накопитель для онлайн-кассы: как выбрать правильно и почему он так важен
Общество

Какие законы вступают в силу в августе

Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого, изменения в закон «Об оружии», новые правила для рекламы детского питания и другие нововведения последнего летнего месяца — в нашем материале

Какие законы вступают в силу в августе
Читать еще