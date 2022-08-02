Налоговикам разрешили делиться налоговой тайной

Вступили в силу поправки в статью 102 НК, которые ввел Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ. В статье появился новый пункт 2.3, который гласит, что не является разглашением налоговой тайны сведений о налогоплательщике или о плательщике страховых взносов, если эти сведения, будучи налоговой тайной, передаются третьему лицу с согласия налогоплательщика (плательщика взносов).

Согласие можно дать по всем сведениям, или по их части. В налоговую согласие направляется в электронной форме, и выглядит так:

Дается согласие добровольно.

Интересно, много ли найдется налогоплательщиков, которые дадут такое согласие действительно добровольно?